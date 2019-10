Braila: Asistentul medical care a violat zeci de paciente poate scapa din inchisoare

Ziare.

com

Viorel Milcu a fost condamnat anul trecut , in urma procesului intentat de o adolescenta de 16 ani. Asistentul medical a stat dupa gratii aproape doi ani, iar luni judecatorii au decis sa-i accepte cererea de eliberare conditionata.Este cea de-a treia cerere, precedentele doua fiind respinse de magistrati.Decizia de luni poate fi contestata in termen de trei zile."Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Milcu Viorel. Dispune liberarea conditionata a condamnatului din executarea pedepsei de 8 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1700/2017 a Judecatoriei Braila (mandat de executare nr. 1797/2018), daca nu este arestat in alta cauza. (...) Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare", scrie in decizia Judecatoriei Braila in sedinta publica.Viorel Milcu a fost condamnat definitiv la inchisoare in anul 2018. Atunci, Curtea de Apel Galati l-a pedepsit la opt ani de inchisoare pe barbatul de 60 de ani, acuzat de mai multe femei ca le-a sedat si apoi le-a violat. In plus, barbatul a fost obligat la plata unor daune morale in valoare de 15.000 de euro.In timpul procesului, procurorii au demonstrat ca acuzatul administra somnifere victimelor pentru a le viola, ceea ce a reiesit din fisele medicale ale spitalului, din retetele administrate si din declaratiile medicilor.Probele ADN au demonstrat ca victima de 16 ani a fost violata dupa ce a fost sedata, in timp ce se afla la sectia de Chirurgie a spitalului pentru o operatie de apendicita.Viorel Milcu a fost arestat preventiv in 2016, dupa ce victima de 16 ani a depus o plangere la Politie. Ulterior, zeci de paciente au depus plangere sustinand ca au fost violate de asistentul medical.