Bunea Stancu, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, a iesit dupa doar o luna si 3 saptamani

Decizia Judecatoriei Galati de eliberare conditionata a lui Bunea Stancu a fost anuntata in luna iulie, iar procurorii DNA au contestat-o.Ulterior, magistratii Tribunalului Galati au respins si ei contestatia DNA, mentinand decizia Judecatoriei, astfel incat Gheorghe Bunea Stancu a putut fi eliberat, vineri, din Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, acolo unde isi ispasea pedeapsa.In urma acestei condamnari, fostul lider PSD Braila a stat in inchisoare doar o luna si trei saptamani.Gheorghe Bunea Stancu a fost gasit vinovat intr-un dosar de abuz in serviciu si conflict de interese.Procurorii au stabilit ca Bunea Stancu, in calitate de presedinte al CJ Braila, a obtinut foloase patrimoniale necuvenite pentru doua cluburi sportive, constand in folosirea gratuita timp de cinci ani a unui autoturism si incasarea de catre acestea a sumei totale de 7.492.000 lei.Totul s-a intamplat intre anii 2006-2012, perioada in care fostul presedinte CJ era actionar majoritar al unei societatii comerciale, care printr-un intermediar, avea calitatea de asociat la unul dintre cluburi si de membru fondator la celalalt club sportiv.Judecatorii au decis sa-l achite pe Gheorghe Bunea Stancu pentru infractiunea de abuz in serviciu, dar l-au condamnat pentru conflict de interese in forma continuata.Gheorghe Bunea Stancu nu este la prima condamnare. In anul 2015 el a primit trei ani de inchisoare cu executare in dosarul Mita la PSD. Bunea Stancu a fost incarcerat la Penitenciarul Focsani si a fost eliberat conditionat in 2016.