Cadoul pe care Inspectia judiciara i-l face lui Gh. Dinca. SS si IJ, tandem pentru infractori

Este noua metoda inventata de Inspectia judiciara pentru ca infractorul sa scape de orice anchetator si sa poata prelungi urmarirea penala, in unele cazuri chiar peste implinirea termenului de prescriptie.

Evident ca Dinca va putea face plangere si impotriva urmatorului procuror, si a urmatorului, si a urmatorului si fiecare dintre ei va trebui sa se abtina, daca nu vrea sa riste represaliile Inspectiei Judiciare. In felul acesta, nu ca Dinca ar scapa de cine stie ce anchetator feroce, nu e cazul dlui Patuleanu & Banila, dar ar putea sa castige timp, pentru ca o asemenea schimbare presupune un timp de tranzitie pentru dosar.Nu este o gluma si nici un scenariu suprarealist.Ultimul caz de acest fel este la incomodul Parchet al Tribunalului Brasov, care trebuia cumva articulat in frunte cu seful sau, Claudiu Sandu, pentru pozitiile publice verticale si intransigente in apararea legilor si a statului de drept.Speta, spun surse judiciare, e banala si priveste una dintre cele mai enervante practici din sistemul sanitar - obligarea pacientului sa vina cu medicamente si materiale sanitare de acasa. Impotriva procurorului de caz, Bogdan Codreanu, inculpatul a facut plangere la SS si la Inspctia judiciara. SS a cerut detalii de la Tribunalul Brasov in privinta dosarului, fara a preciza insa cine anume e vizat.Desi nu avea nicio calitate in dosarul de la SS, nu era nici macar suspect, desi SS a refuzat sa ii dea detalii despre sesizare, Bogdan Codreanu este acuzat ca nu a inteles sa renunte la dosarul care era practic finalizat si, culmea culmilor!, l-a si trimis in instanta, adica la judecator. Iar seful sau, Claudiu Sandu, este acuzat ca a avizat rechizitoriul.DeciNu este singurul caz. S-a mai intamplat recent la Oradea cu procurorul Ardeleanu. Dar si in alte cazuri.Dar nu aplicabile pentru toata lumea.Pentru ca in acest timp, IJ nu are nicio curiozitate pentru plangerile impotiva procurorilor SS. De exemplu, IJ nu a avut nicio curiozitate sa afle cum e posibil ca un procuror sa retina pasaportul unui cetatean roman care nu este nici macar suspect, fara sa comunice temeiul, motivele si durata masurii si, implicit, fara sa dea posibilitatea cetateanului respectiv, mai precis parintilor sai, fiind vorba despre un minor, sa conteste aceasta forma de control judiciar informal in fata unei instante de judecata.Impotriva procurorului Iorga Moraru au fost facute in acest caz plangeri penale, ele sunt publice, si totusi dna Iorga Moraru nu s-a abtinut, ceea ce din punctul de vedere al Inspectiei judiciare nu este nicio problema. Regula functioneaza doar cand vrea si pentru cine vrea IJ, adica tandemul Netejoru - Mates. In paranteza fie zis, dna Mates este inspectoarea care s-a napustit si pe procurorul militar care a inceput ancheta in dosarul "10 august". Sigur ca toate aceste cazuri vor ajunge la judecata sectiei pentru procurori a CSM, care pare sa-si fi pierdut insa din rezistenta de cand locul de drept al procurorului general este ocupat de Bogdan Licu (de partea IJ, in cazul de la Brasov), iarCand Sectia pentru procurori a suspendat din magistratura un procuror care nu a intrat peste un flagrant care s-a dovedit deja ca nu exista, deci cand un procuror este suspendat din profesie pentru ca a respectat legea, doar pentru ca trebuie satisfacuta isteria televiziunilor si trebuie damnat corpul procurorilor, semnalul a fost mai degraba de capitulare.Concursul in sine este sub o mare suspicine de nelegalitate, incepand cu faptul ca au fost incalcate termenele privind organizarea concursului pana la neregulile reclamate de procurorul Bogdan Pirlog, candidat la sefia SS. Reclamatia dlui Pirlog ar trebui discutata tot astazi. fiind cel care, potrivit surselor judiciare, ar fi ajutat-o pe Lia Savonea sa blocheze pana si singura parghie pe care ar fi avut-o unicul procuror din comisia de concurs pentru sefia SS, adica resingerea candidatului care nu ia minimum nota 5 de la toti membrii comisiei. Cand esti un singur procuror la 3 judecatori in comisie, macar prin aceasta nota minima puteai sa ai un cuvant de spus.Prinsi intre abuzurile celor doua plutoane de executie - Inspectia Judiciara si SS -, care dupa cum s-a vazut in cazul Brasov isi dau pase reciproce, magistratii romani sunt in cea mai rea situatie, cel putin de la epoca Stanoiu incoace. Iar pentru infractori, balul continua.As mai avea o singura intrebare: avand in vedere miza momentului, oare presedintele Klaus Iohannis nu ar trebui sa descalece astazi la CSM pentru a exercita o prerogativa constitutionala?