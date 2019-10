Cand Tariceanu pune muzica

Ziare.

Degradarea grava a CSM era evidenta, asa cum evidenta era preluarea Consiliului pe persoana fizica de catre presedintele acestuia, mentionat expres in Raport, ceea ce reprezinta o premiera. Ca Sectia speciala pentru magistrati este utilizata ca instrument de presiune politica era din nou evident pentru oricine. Cat de edificator a fost din acest punct de vedere cazul Kovesi nici macar nu era nevoie sa ne spuna Raportul , a spus-o deja instanta ICCJ. Ca imunitatile parlamentarilor sunt o mare problema pentru justitie sau ca DNA merge cu frana de mana trasa iar nu sunt surprize.Dupa cum nici recomandarile nu sunt surprinzatoare, incepand cu:Asadar, cat de dramatica e situatia nu cred ca ar trebui sa mire pe nimeni, iar decuplarea de Bulgaria este un esec previzibil, asta dupa ce in 2012, dimpotriva, decuplarea a fost la doar un pas, dar in sens invers, adica prin eliminarea MCV in privinta Romaniei. Am fost atunci la un raport distanta, acum suntem foarte departe.Ce s-a intamplat nu cred ca mai merita analizat, s-au intamplat Dragnea si Tariceanu, PSD si ALDE. Intrebarea este ce trebuie facut in continuare.Premisa de la care plecam e foarte clara: Romania este in afara exigentelor organismelor internationale si pe contrasensul Tratatului de aderare, care ne obliga sa ne conformam solicitarilor Comisiei Europene. In iunie, am fost la limita activarii articolului 7, nu mai e un secret. Faptul ca a urmat o perioada de expectativa ca urmare a prabusirii lui Liviu Dragnea si a indulcirii tonului cabinetului Dancila nu a fost decat un respiro in asteptarea solutiilor.Nu cred ca viitorul guvern, indiferent cum se va numi el, poate avea vreo speranta ca va fi tratat cu indulgenta. Sa nu uitam ca si pe rolul CJUE exista intrebari preliminare ale instantelor din Romania care privesc inclusiv chestiunea SS.Acest Raport ar putea fi argumentul perfect pentru ca guvernul sa anunte explicit ca va trece la reparatii urgente intr-o situatie de urgenta si cu maxima legitimitate inclusiv publica. Faptul ca intrebarile la referendum au fost foarte proaste nu schimba faptul ca oamenii s-au dus sa voteze pentru apararea legilor justitiei si impotriva modificarilor facute de PSD. Sa folosesti acum argumentul acelui vot de buna credinta impotriva motivului pentru care a fost in mod real dat mi se pare absolut scandalos si inacceptabil.PNL nu lanseaza insa niciun semnal oficial ca are vreun gand sa se repare ceva si paseaza problema in Parlament, unde si marti am vazut cum stau lucrurile, prin respingerea in comisia juridica a Camerei a unui proiect de lege exact pe tema desfiintarii SS. Daca vom sta dupa Parlament, nu am nicio indoiala ca si viitorul raport ne va prinde cu SS activa, dar intr-o situatie cu mult mai rea.Pentru ca mai devreme sau mai tarziu, Lia Savonea (care va ramane tot presedinte CSM de facto chiar dupa finalul mandatului de jure in ianuarie) o va impune intr-o bresa pe Adina Florea. Si din momentul acela, minima luciditate imprimata de actualul sef interimar al SS, Nicolae Marin, se va sterge. Va incepe prigonirea magistratilor incomozi si orice politician, in frunte cu liberalii, va putea deveni victima prin dosare mai intai inventate dupa plangeri, chiar anonime, si apoi preluate pe un model deja folosit de SS.Nu am nicio indoiala ca juristii liberali pot gasi o modalitate de a corecta nenorocirea, asa cum au intentia, anuntata de aceasta data, ca pana la 1 ianuarie sa proroge din nou pensioanarea dupa 20 de ani vechime indiferent varsta a magistratilor. Si aceea e o norma de organizare judiciara, ce se poate face pentru corectarea ei se poate si pentru celelalte prevederi criticate de MCV.Diferenta e alta. Ca ALDE nu are nimic impotriva prorogarii pensionarii, insa tine cu dintii de SS, unul dintre vestigiile fostei sale puteri. Pana la urma, Tariceanu este consecvent in antijustitie. El este unul dintre artizanii ticalosiilor, nu se dezice de ele. Problema este daca PNL a ajuns sa cante cum ii joaca aliatul numarul unu al lui Dragnea si Dancila de pana mai ieri si coautorul tuturor nenorocirilor.Adevarul e ca Tariceanu a ajuns intr-o pozitie ideala. A plecat dintr-o guvernare in care era vioara a doua cu cost politc, pentru a deveni seful unei guvernari pentru care nu are raspundere politica. Am vazut cum a fost evacuat PMP din componenta guvernului, dupa ce Tariceanu a impus conditia guvernului monocolor.Sigur ca in politica romaneasca s-au mai vazut tradari, Rares Bogdan deja anunta ca SS va fi desfintata si primarii vor fi alesi in doua tururi. Dar pana una alta, acordul cu ALDE e o certitudine, eliminarea PMP tot o certitudine, refuzul conditiei PMP de revenire la alegeri in doua tururi e fapt, iar Rares Bogdan a facut o declaratie care poate fi doar o minciuna de linistire a electoratului lui Klaus Iohannis, care sa inghita cu un pic de speranta pilula amara a cedarii.Daca PNL nu a opus rezistenta de la inceput, iata ca si USR a capitulat sub presiunea mediatica uriasa din ultimele zile, in special pe Dan Barna. Dar un om politic puternic ramane ferm pe principii, indiferent de cost. Problema USR nu a fost decizia in sine de a nu accepta niciun compromis cu PNL pe cateva chestiuni nenegociabile. Asa ar fi trebuit sa si ramana.Problema a fost comunicarea dezastruoasa, in formulari numai bune de folosit ca bumerang, si incapacitatea de a se face intelesi. Raman la parerea ca pe fond aveau dreptate sa nu cedeze. Iar daca ar fi avut si putina experienta, ar fi stiut ca dincolo de un anumit nivel al atacurilor, ele devin avantajoase pentru ca victimizeaza. Acordul cu liberalii este o capitulare . Sigur, ne vom stradui sa reparam justitia, cat vom putea, deocamdata cat ne da voie ALDE. Sigur ca ne dorim primari in doua tururi, dat cand s-o putea, daca s-o putea, avand in vedere rezistenta UDMR. Acordul pentru anticipate e vag, de tipul am vrea sa fie bine ca sa nu fie rau.Acordul USR-PNL este o insiruire de bune intentii fara nicio valoare, ca un fel de norma fara sanctiune. Cel care si-a impus conditiile e ALDE, iar USR va vota cuminte si bine dresat guvernul lui Tariceanu.Si cat timp Tariceanu va pune muzica guvernarii, nu vad nicio sansa de reparare a raului facut si de conformare la solicitarile MCV. Si daca raul nu va fi reparat, el va inghiti totul.