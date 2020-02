Cartile de neacceptat de pe masa CSM. Sluj sau sah la Predoiu-Iohannis?

Ziare.

com

Acum mingea este in terenul Sectiei pentru procurori a CSM, care trebuie sa decida daca ramane la faza de miorlaiala pe la colturi, dar sluj oficial, ca in cazul lui Felix Banila, sau da sah echipei ministru-presedinte, obligand-o la un pas inapoi sau la asumarea unor decizii grave pentru sistemul judiciar.Procedura in sine, cu interviu transmis in direct in fata unei comisii din care au facut parte reprezentanti ai CSM, ai INM, de la ASE si un psiholog, a fost un exemplu de bune practici, aplicabil in cazul oricarui concurs pentru orice functie publica.Cred, totodata, ca. De altfel, dupa primele propuneri pentru sefii de parchete, dl Predoiu a si recunoscut, in interviul pe care mi l-a acordat la Europa FM, ca ele au fost discutate cu presedintele inainte de a fi anuntate.Mai mult, dl Predoiu a facut apologia colaborarii loiale, fara de care lucrurile nu pot functiona, ceea ce este adevarat. Nu cred asadar ca gresesc cand consider ca vorbim despre propunerile Iohannis-Predoiu.Ca propuneri foarte bune as mentiona: Gabriela Scutea pentru PG, Crin Bologa pentru sefia DNA, Denisa Cristodor pentru sefia Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din PICCJ si Catalin Ranco Pitu - pentru sefia sectiei parchetelor militare a PICCJ (cel mai tanar dintre candidati, cu gradul militar cel mai mic, ceea ce sugereaza intentia unei reforme).Exista apoi in opinia mea o zona discutabila, cum ar fi promovarea dnei Madalina Scarlat ca adjuncta la DNA. A avut un interviu bun, este clar ca presedintele Iohannis o apreciaza, cat timp a numit-o in martie anul trecut la conducerea Sectiei judiciare penale din cadrul DNA la propunerea lui Tudorel Toader.Doar ca aceasta sectie a avut rezultate tot mai slabe, unii procurori s-au dus tot mai nepregatiti in sedintele de judecata, dupa cum remarcau cu surprindere avocatii si, bomboana de pe tort,DarDimensiunea profesionala a dnei Hosu s-a vazut cel mai bine in dosarul Caracal, pe care l-a condus personal. Cel care a fost aruncat in fata pentru a deconta haosul a fost Felix Banila, dar omul era vinovat doar pentru ca niciodata nu a condus in mod real DIICOT.Ce haos au gasit ofiterii de la Omucideri Bucuresti dupa o saptamana de cercetare la fata locului sub conducerea dnei Hosu a povestit pentru Ziare.com comisarul sef Florian Enita. Dna Hosu a fost adjuncta Alinei Bica, deci parte la dezastrul comis de infractoarea Bica in DIICOT. Dar dna Hosu pare a nu avea alergie la infractori sau macar la inculpati, cat timp sotul domniei sale este trimis in judecata pentru luare si dare de mita. Mai precis, fostul comisar sef Dan Hosu ar fi facut o afacere din perceperea unor comisioane grele pentru despagubirile pe care societatile de asigurare le plateau victimelor accidentelor de circulatie. Sigur ca raspunderea penala este individuala. Dar nu cred ca exista undeva in lume vreun sef de parchet al carui sot sa fie inculpat. Este aici o incompatibilitate morala vizibila si din avion.Ce o recomanda pe dna Hosu a spus surprinzator de transparent la Europa FM ministrul Predoiu:Adica in traducere, asa cum am inteles eu declaratia, pe dna Hosu o vrea SRI. Si am o mare teama ca o vrea atat de tare tocmai pentru ca este vulnerabila. Avand in vedere competenta DIICOT, singura zona penala cu care SRI mai are legatura legala, as intelege ca Serviciul sa vrea acolo pe cineva foarte competent.De ce ar vrea insa pe cineva slab, dar vulnerabil? Cu sau fara legatura, imi aducea aminte cineva cu multa experienta in materie penala, DIICOT are in competenta evaziunea fiscala, iar SRI are voie sa aiba firme. Intamplator sau nu, inteleg ca dna Hosu militeaza ca DIICOT sa capete competenta exclusiva pe evaziune. Cazuri precum Ghita nu trebuie sa se mai repete vreodata, dar asta e imposibil cat timp este construita cu grija impunitatea.Eu inteleg importanta "dexteritatilor" de cooperare la sefia DIICOT. Dar nu inteleg ca dexteritatile sa bata si competenta, si profilul dezirabil. Cu atat mai mult cu cat impotriva dnei Hosu au candidat procurori valorosi, precum Ioana Albani si Daniel Horodniceanu, deci era de unde alege.In cazul dlui Licu, situatia este de-a dreptul scandaloasa. Pe de-o parte, este chestiunea plagiatului grosolan devenit in serie , de care pana acum doctorandul lui Gabriel Oprea la ANI a fugit cu tot felul de tertipuri, care au inclus darea in judecata a Ministerului Educatiei pentru a-i retrage titlul de doctor.La interviul de la MJ, dl Licu spunea asa:Deci ca sef plin afecta imaginea PICCJ, dar ca plin adjunct este un diamant pe firmament? In plus, cand tu admiti ca ai tratat cu superficialitate teza de doctorat, ce spune asta despre seriozitatea si exigentele tale? N-as fi deloc surprinsa, dimpotriva, ca dl Licu sa fi fost la categoria "impuse", dar explicatia dlui Predoiu pentru aceasta propunere este si ridicola, si revoltatoare, insulta inteligenta:inclusiv acel proces cu Ministerul Educatiei in care spunea ca verificarea CNATCDU il impiedica sa progreseze in cariera.Laura Codruta Kovesi nu a fugit nicio clipa de CNATDCU, a avut doua verdicte ale Consiliului, s-a supus judecatii, nu s-a ascuns sub masa. Daca Licu proceda la fel, acum avea un verdict.Deci dl Licu il contrazice pe dl Predoiu si ii explica de ce n-ar fi trebuit propus.Cat despre "experienta pe care e greu sa i-o poata contesta cineva si travaliul pe care l-a depus in aceasta perioada de interimat la Parchetul General", despre ele spune totulIntrebat despre acest aspect la interviu, dl Licu cel experimentat si in neobosit travaliu, in loc sa schiteze macar un gest daca nu de regret, macar de dubiu, a avut o declaratie sfidatoare la adresa instantelor de judecata:Mie asta mi se pare de-a dreptul nerusinare. Adica 6 completuri iti spun ca ai gresit si tu spui ca te bucuri ca ai gresit si ca greseala ta a fost foarte buna?Adevarul este ca dl Licu este un supravetuitor transpartinic si transprezidential. Din 2005 se fofileaza numai prin birouri de pe la CSM, Oficiul Spalarii Banilor, conducerea PICCJ.Ele m-au convins ca sustinerea dlui Licu este atat de mare incat ma mir sincer ca nu a fost uns procuror general de-a dreptul.Poate ca presedintele a fost fortat cumva de Ramona Avramescu, la dezbaterea cu jurnalistii din campanie, sa afirme explicit criteriul de integritate pentru viitorul procuror general. Doar pentru el, nu si pentru prim-adjunct. Pana in acel moment, stiam ca numirea lui Licu ca PG era sigura.De ce aceasta sustinere? Pentru ca dl Licu e ca apa care ia forma oricarui pahar, pentru ca e descurcaret si stie sa aranjeze lucrurile dupa cum i se cere.Dar pana acolo,. Sigur ca avizul lor este consultativ si legal se poate trece peste el, dar un aviz negativ ar impinge in sah si ministrul cazut in admiratia travaliului, si pe sotul dnei cu basma, care ar trebui sa si-i asume 100% si pe dna Hosu si pe dl Licu cu toata indezirabilitatea lor, incalcand MCV, care nu este favorabil unor numiri fara acordul sistemului judiciar.