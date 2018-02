Cat de monstruos au mintit PSD -ALDE in Parlamentul European

intrebarea mea fata de colegii din Romania este: cum este posibil ca aceasta persoana sa ramana in functie in Romania

Din start trebuie spus ca felul in care a fost prezentata imposibilitatea ministrului Toader, prezent in plen, de a lua cuvantul este edificator pentru respectul acordat regulilor si procedurii de catre PSD-ALDE si a televiziunilor afiliate acestora.Dl Toader nu a fost refuzat pentru ca o neagra coalitie popularo-sorosito-macovista saboteaza Romania, ci pentru ca in aceste dezbateri, potrivit regulamentului, nu iau cuvantul ministri, ci doar premieri. Si lucrul acesta a fost explicat clar la inceputul dezbaterilor:Trecand pe fondul discursurilor, am ascultat siderata, crucindu-ma, minciunile proferate de europarlamentarii PSD-ALDE. Tema centrala era:. Si am sa facUnul dintre textele proferate de mai toti reprezentantii puterii, in frunte cu dna Nicolai si dl Bostinaru, a fost alMii? Care mii? Eu cred ca achitarea unei persoane care a fost arestata este semnul unei erori care trebuie analizata, desigur daca nu cumva in cursul procesului a intervenit o dezincriminare, dar in Romania vorbim despre numai cateva asemenea cazuri, dintre care cel mai cunoscut este al lui Radu Rusanu. Dar sub nicio forma nu discutam despre un fenomen de masa, despre sute si mii de inocenti incatusati.Dl Bostinaru sustinea ca. Care recomandari? Cele care nu au fost cerute de Guvern si Parlament, desi MCV a cerut in mod expres ca modificarile sa nu intervina pana cand punctul de vedere al Comsiei nu va fi fost cerut si primit. Mai mult, CCR a refuzat sesizarea Comisiei de la Venetia.Dna Tapardel, cu inima in gat, ne spunea caChiar crede dna Tapardel ca exista cineva care sa nu fi aflat cum a trecut emanatia prin comisia Iordache? Cum sa faci pe cineva prost in fata cu atata hotarare?Desigur, s-a ajuns lapuse de europarlamentarii PSD-ALDE plus talentatul Mircea Diaconu pe seama erorilor judiciare, adica am fost condmanti la CEDO pentru miile de nevinovati bagati la puscarie.E ca la Radio Erevan, nu era masina, ci bicicleta, nu i s-a dat, ci i s-a luat. Potrivit statisticilor, dupa cum spune judecatorul CSM Bogdan Mateescu, "peste 80% dintre condamnarile primite de Romania sunt consecinta legii proaste sau a masurilor executive discutabile, de exemplu, situatia din penitenciare". De la distanta, cele mai multe condamnari tin de reglementarile in privinta retrocedarilor. Deci erorile judiciare reprezinta o minoritate. Iar raportate la problemele imense de personal si de logistica din instantele romanesti sunt chiar inexplicabil de putine. Forumul judecatorilor a dat publicitatii mai multe fotografii despre situatia din instante, comparabila cu aceea din tarile africane. Cand esti ingropat sub sute de dosare in fiecare sedinta, cand conditiile tale de lucru la birou sunt mai proaste sub aspectul spatiului decat ale unui detinut, cand cad peretii plini de igrasie pe tine, e o minune ca faci atat de putine greseli.Dna Grapini a lovit din nou napasnic spunand caLegile nu au fost promvoote de Monica Macovei , ci de Cristian Diaconescu , in Guvernul Nastase si au fost adoptate in 2004. Cel care si-a asumat raspunderea pentru cele cateva modificari initiate de dna Macovei in 2005 poarta numele de Calin Popescu Tariceanu . Legile Justitiei, nefiind penale, nu au bagat pe nimeni la puscarie si nu a fost pierdut niciun proces la CEDO din cauza lor. Articolele modificate acum nu sunt catusi de putin un efect al unor decizii de neconstitutionalitate pentru simplul motiv ca ele nu au fost pronuntate.La Bucuresti, in studiourile televiziunilor de casa ale PSD-ALDE, curgeau infierarile celor care ii acuzau de inalta tradare pe europarlamentarii romani din grupul popularilor si pe Monica Macovei pentru ca isi critica si umilesc tara in PE. Pai,Ce tradare mai grava impotriva Romaniei poate exista decat sa ii tratezi pe europeni ca pe niste idioti, sa ii minti in fata cu chestiuni atat de usor demontabile, sa iti ridici poalele in cap? Cum sa fii mai apoi crezut, chiar si cand poate ai dreptate, cand minti cu atata lejeritate?Punctul pe i a fost pus, culmea, de un europarlamentar socialist, portugheza Ana Gomes: "Am fost in Romania anul trecut. Ma doare sa vad ca astazi avem un proiect de lege sustinut de Senatul Romaniei care reduce spatiul de expunere al societatii civile. OLAF a tras concluzia ca seful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Eu citesc din nimic altceva decat din raportul OLAF, prezent pe site. Deci?" Despre asta e vorba si cu Legile Justitiei, si cu modificarea Codurilor, si cu abuzul, si cu tot. Despre faptul ca un om suspectat de frauda cu fonduri europene face jocurile.Tudorel Toader a plecat oparit din Parlamentul european spunand ca va face o lista a minciunilor proferate. Sunt foarte curioasa daca le va include si pe cele observate de mine.