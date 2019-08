Caz incredibil in Arges: S-a dat drept Bendeac si a determinat o mama sa mimeze sexul oral cu un bebelus

Ziare.

Folosindu-se de numele lui Bendeac, barbatul ademenea fete pe Internet spunandu-le ca le va ajuta sa apara intr-un film. Totul s-a intamplat in perioada in perioada iunie 2019 - august 2019, conform DIICOT.Barbatul cerea poze nud si apoi le chema la "casting", dar, de fapt, intretinea relatii sexuale cu acestea, pretinzand ca este regizorul care le poate oferi un rol in serialul de televiziune.Daca victimele refuzau ulterior sa se intalneasca cu acesta, inculpatul le santaja cu divulgarea fotografiilor si inregistrarilor pe care acestea le trimisesera anterior "castingului". De asemenea, el solicita diferite sume pentru a nu da publicitatii materialele pe care le detinea.De asemenea, in luna iunie 2019 inculpatul i-a solicitat unei femei sa se filmeze si sa se fotografieze in timp ce mimeaza sexul oral cu bebelusul sau, in varsta de 3 luni, si sa ii trimita imaginile. Mama bebelusului se afla sub control judiciar pentru 60 de zile.DIICOT a transmis ca barbatul folosea numele unui cunoscut actor de televiziune, TVR 1 precizand ca este vorba despre Mihai Bendeac.