Caz incredibil la Ministerul Justitiei: Demisia adjunctului sefului DNA a zacut luni de zile prin sertare

Motivul: documentul de eliberare din functie nu a mai ajuns la presedintele Klaus Iohannis, pentru a fi semnat."Imi cer scuze opiniei publice pentru ce s-a intamplat. Factual, stiu ce s-a intamplat. Am preluat la sfarsit de aprilie mandatul de interimar. Lucrarea aceasta era din 20 martie, la preluarea mandatului interimar, aparea ca lucrare scazuta, deci rezolvata, iar in momentul in care am descoperit acest incident foarte grav si de netolerat, am trimis - tardiv, e adevarat -, cererea de revocare presedintelui Iohannis si am dispus intern o verificare a Corpului de Control.Astept rezultatul, raportul si in functie de raport dispun masurile legale. Eu regret, e un lucru pe care nu l-am tolerat, nu-l tolerez si nu-l voi tolera niciodata. Vineri am aflat si vineri am trimis (cererea de revocare - n.red.) ", a declarat Birchall.Documentul privind demisia lui Iacob ar fi fost ratacit intr-un sertar la Ministerul Justitiei, de aceea, nu ar mai fi ajuns pe masa sefului statului.Procurorul Marius Iacob si-a dat demisia din functia de procuror-sef adjunct DNA , in luna martie a acestui an. Magistratul a solicitat continuarea activitatii ca procuror in cadrul DNA.Demisia sa a fost inaintata ministrului Justitiei de la acea vreme, Tudorel Toader. Potrivit procedurii, aceasta trebuia inaintata Sectiei pentru procurori din CSM, care da un aviz consultativ.Ultimul cuvant in aceasta procedura il are presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Demisia lui Marius Iacob din functie a venit dupa ce Inalta Curte l-a sanctionat cu "avertisment". Asta dupa ce magistratii au stabilit ca procurorul a savarsit o abatere discipliniara in legatura cu reprezentarea Directiei in procesul Mihaiela Iorga-DNA, intentat de aceasta dupa ce a fost revocata din institutie.