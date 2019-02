Cazul Kovesi: Tabloul si caricatura. Cine urmeaza?

"se insinueaza spectrul controlului tot mai pregnant asupra vietii si carierei unui cetatean (azi el se numeste LCK, dar maine .....) . Urmatorul pas - epurarea magistraturii dupa model turcesc si angajari din surse externe. Abia atunci va incepe hora."

directia - Turcia, iar intrebarea tuturor este: cine urmeaza?

Sigur ca principalul scop al punerii sale sub acuzare este blocarea candidaturii pentru functia de procuror sef european. Adica ura, razbunare si disperare cu atat mai mult cu cat dna Kovesi este foarte aproape si de o victorie istorica la CEDO , una care ar urma sa aiba implicatii majore asupra restaurarii statutului procurorilor in Romania.Dna Kovesi este acuzata, potrivit denuntatorului Ghita, caIntre timp, inteleg ca descoperindu-se aberatia cronologica, scopul mitei ar fi fost schimbat: sa fie preluata Realitatea TV de la Vantu. Deci dna Kovesi ar fi luat mita o extradare pentru preluarea unui post TV.Cred ca nu exista alt comentariu de facut decat excelenta comparatie a jurnalistului Alex Costache:Si punerea sub aceasta acuzatie, ca a luat mita o extradare, este facuta chiar inainte ca dna Kovesi sa plece la Bruxelles in vederea continuarii procedurilor pentru desemnarea sefului Parchetului European, functie pentru care este covarsitor favorita.Operatiunea pare pusa la cale de noii moguli, de la Belgrad si din tara, in coniventa desigur cu infractorii transpartinici, dintr-o paleta larga de motive. Fiecare cu durerea lui.Si in fata imaginii izbitoare de executie politica, o imensa masinarie de propaganda intreabaBuna intrebare! Raspunsul tine de fapte, nu de speculatii, emotii si barfe.1.Decizia CCR este cea care ne spune ca procurorii nu mai sunt independenti, dupa cum credeau si ei, credea si opinia publica, pana la aceasta hotarare.2.Deci nu noi, nu dna Kovesi, nu Soros, ci Comisia de la Venetia a calificat drept atac la independenta magistratilor tocmai sectia care a ajuns sa o puna sub acuzatie pe dna Kovesi.3. Procurorul care o ancheaza pe dna Kovesi,Dna Florea este fiica consilierului judetean PSD Dumitru Florea, care cand fiica sa a fost propusa de ministrul Toader pentru DNA spunea: "Dar 'daca' va fi numita, o sa vedeti ce treaba face fata mea acolo! In nici trei luni o sa faca ordine".E drept nu mai e vorba despre DNA, este vorba despre intreg sistemul judicar, iar, in opinia mea, declaratia aceasta ar putea dovedi existenta unei premeditari si a garantiilor avansate de dna Florea pentru a ajunge in pozitii cheie.Personal, fara a pretinde ca emit altceva decat o opinie,. Sa nu uitam ca Protocolul SRI-PICCJ ajuns la Darius Valcov a fost sifonat de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, unde dna Florea era sefa structurii de securitate, adica direct responsabila cu documentele clasificate. Este o poveste nici macar acum deslusita. Independenta acestei sectii este caricaturala si asta se vede din toate cancelariile lumii, ca dovada reactiile externe extrem de severe la adresa actiunii impotriva dnei Kovesi in a carei corectitudine nu crede nimeni.Tocmai aceste cercuri concentrice ale sufocarii oficiale a independentei procurorilor, in ansamblu si pentru cazul in speta, fac ca dimensiunea cazului sa depaseasca mult persoana dnei Kovesi.Am primit multe reactii de la magistrati, una dintre ele fiind sintetica pentru toate:Exact aceasta este, de fapt,Modelul experimentat acum cu LCK care urmeaza sa fie aplicat tuturor magistratilor incomozi. O sesizare formulata de te miri cine - si clienti se vor gasi mai ales pentru procurorii si judecatorii intransigenti - urmata de o punere sub acuzare, eventual un control judiciar care sa prevada suspendarea din profesie, si omul este anihilat profesional.Va dau un exemplu absolut teoretic, nu o luati ca pe o informatie pentru ca nu este, dar perfect fezabil in conditiile asaltului declansat impotriva ICCJ. Acolo mai sunt judecatori care rezista terorii si o dovada exemplara a fost decizia in dosarul Mazare- Borcea-Jean Andrei.Maine poate aparea mai stiu eu ce fugar, ce infractor, poate chiar Mazare, care sa spuna fara probe sau cu probe masluite ca Ionut Matei, de exemplu, a comis mai stiu eu ce fapta penala. Ca a luat mita nu o extradare, ci de-a dreptul prevederile noului Cod Penal cu care sa condamne mai bine si mai usor. De ce nu? Daca e posibila mita constand in extradare, de ce sa nu fie posibila si mita constand in Cod Penal?Ceea ce vedem acum cu LCK putem vedea curand si cu Ionut Matei, cu Ioana Bogdan, cu Francesca Vasile, cu orice judecator sau procuror din tara aceasta care nu accepta sa pupe inelul.Dar nu numai cu ei. O asemenea sectie si asemenea precedente sunt ca bombele cu ceas. Intr-o zi un alt ministru al Justitiei, cu aceeasi putere de viata si de moarte, dar cu alte interese, poate folosi sectia la fel impotriva celor care acum aplauda sau consimt la ce se intampla.Intre timp, de prin tot felul de vagauni unde au stat ascunse revin in forta tot felul de figuri sinistre ale magistraturii care isi revendica reactivarea. Va fi din ce in ce mai mare nevoia de ei pe masura ce din sistem vor pleca din ce in ce mai multi magistrati care nu vor suporta teroarea.Se pare ca si Catalin Voicu este extrem de activ in refacerea retelelor din alte vremuri cand sefii sistemului erau dna Stanoiu, dna Barbulescu si dl Deliorga, apropiatul foarte apropiat al dnei Florea, vremuri cand procurorii zburau de pe blocuri.Si dupa ce toate acestea se vor fi desavarsit, dupa ce sistemul va fi fost golit de magistratii independenti, cei care ne vor judeca pe noi, toti cei care vom avea nevoie de justitie, vor fi slugile.