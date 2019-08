Cazul Sorina: Tribunalul Olt a amanat din nou judecarea apelului facut de procurorul Licu

Ziare.

Potrivit solutiei pe scurt, postata pe portalul instantei, la termenul din 27 august cauza a fost amanata pentru 10 septembrie "pentru lipsa de procedura nelegal indeplinita".Aceasta a fost a doua amanare a cauzei, dupa ce la termenul din 13 august instanta a decis sa acorde termen pentru azi, tot pentru "procedura nelegal indeplinita".Pe 18 iulie, magistratii Judecatoriei Slatina au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fata adoptata de sotii Sacarin.Pe 30 iulie, procurorul general a facut apel la decizia Judecatoriei Slatina in cauza mentionata.La cateva zile dupa solutia data de Judecatoria Slatina, Sorina, impreuna cu parintii adoptivi, au plecat din Romania Curtea de Apel Craiova a respins, pe 5 iulie, cererea procurorului general prin care se solicita suspendarea adoptiei in cazul fetitei din judetul Mehedinti. Aceeasi instanta a decis, pe 11 iulie, sa respinga cererea procurorului general de revizuire a adoptiei Sorinei , aceasta urmand a ramane in continuare la sotii Sacarin, cu dubla cetatenie romana si americana, care au adoptat-o.