Cazul Sorinei Pintea schimba regulile: Un medic va decide daca suspectii pot fi sau nu incatusati

Ministerul de Interne a modificat un ordin care reglementeaza organizarea centrelor de retinere si arestare preventiva. Potrivit modificarii, medicii au obligatia sa comunice in scris politistilor daca un pacient arestat trebuie sa fie deplasat pe targa sau in carucior.Marcel Vela a introdus prevederi si in privinta catuselor.Politistii care escorteaza un arestat trebuie, de asemenea, sa asculte recomandarile medicilor indiferent de reteaua de sanatate din care fac parte.Noile prevederi au fost publicate vineri.Modificarea vine dupa scandalul iscat cand Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost dusa in catuse la clinica MAI, atunci cand era arestata preventiv.