CCR a fost sesizata cu o exceptie de neconstitutionalitate privind OUG care abroga celebra Ordonanta 13

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata intr-un dosar de coruptie in care este judecata Luiza Cazanescu, femeia de afaceri care ii cerea fostului ministru al Justitiei Florin Iordache sa fie "barbat de stat".Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Ploiesti intr-un dosar inregistrat in 2014, in care au fost trimisi in judecata mai multi directori din cadrul fostei companii de asigurari ARDAF, alaturi de doi oameni de afaceri, intre care Luiza Cazanescu, deferita justitiei pentru complicitate la abuz in serviciu.Conform DNA, doi direcori, contabilul sef si un inspector din cadrul ARDAF au incheiat in numele ARDAF cu doua firme private contracte care nu au fost respectate, in urma acestora compania de asigurari fiind prejudiciata cu peste 1,8 milioane lei.Cazanescu a fost cea care a invocat in instanta exceptia de neconstitutionalitate a OUG 14.In iarna anului trecut Luiza Cazanescu, in calitate de participant la o dezbatere organizata la Ministerul Justitiei, pe tema ordonantei de modificare a Codului Penal, ii cerea lui Florin Iordache sa fie "barbat de stat"."Va rog, domnule ministru, sa fiti barbat de stat, sa promovati aceste ordonante de urgenta, sa va ganditi la populatie, sa va ganditi ca oamenii de afaceri romani au fost distrusi si li s-au inscenat dosare. Eu am avut 18 dosare civile si 46 penale si mi s-au incenat numai mizerii", sustinea Luiza Cazanescu.Tot ea a atacat la Curtea de Apel Bucuresti OUG 14/2017 prin care a fost abrogata OUG 13 de modificare a Codurilor Penale, insa instanta a respins in prima instanta soliciarea de anulare a actului normativ.