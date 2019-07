CCR il va ajuta pana si pe criminalul de la Caracal? Decizie in favoarea infractorilor

Asadar, daca CCR nu opreste macar in ceasul al 12-lea aceste modificari, Gh. Dinca ar putea avea cel putin doua avantaje mari si late:



1. Avand peste 65 de ani, nu ar mai putea fi condamnat la detentie pe viata

2. Avand un concurs de infractiuni, cel putin omoruri si privari de libertate, pedeapsa pe care o va executa va fi cu mult mai mica decat acum, adica va executa doar pedeapsa cea mai mare dintre cele stabilite plus un eventual spor de 3 ani.

La acestea se vor adauga si alte detalii procedurale care i-ar putea face viata mai usoara pe parcursul procesului.

Pentru ca daca CCR respinge sesizarile si modificarile intra in vigoare,Si inca pentru Gh Dinca, fiind un caz de omor, deci o infractiune de maxima gravitate, beneficiiile aduse de modificarile codurilor sunt totusi limitate.. Iata un scurt bilant al celor mai rele dintre modificari:, concomitent cu reducerea termenului de prescriptie speciala, mai exact injumatatirea acestuia (de exemplu: talharia va avea termen de prescriptie de 6 ani, iar termen de prescriptie speciala de 9 ani. In prezent aceste termene sunt de 8, respectiv 16 ani), daca autorii faptelor acopera prejudiciul pana la ramanerea definitiva a hotararii, deci nu ca dovada de indreptare, ci in ultima instanta, pentru ca nu le-a iesit altfel(art.298), retinuta si in cazul Colectiv- abrogarea art.13 indice 2 din Legea 78/2000, respectivsi uzurpare a functiei, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in scopul dispunerii liberarii conditionate, care cumulata cu Legea recursului compensatoriu conduce de fapt la o incurajare a comiterii de infractiuni, chiar daca e vorba despre coruptie, viol sau omor. Astfel, daca SRI, in timp ce monitorizeaza o persoana pentru infractiuni de terorism, afla din interceptarea telefonica ca acea persoana a comis si un viol, nu mai poate trimite aceste informatii la Parchet pentru a fi folosite ca probe in dosarul de coruptie sau de viol, fiind acceptate ca probe doar cele ce vizeaza strict infractiunea de terorism pentru care a fost obtinut mandatulin afara de cea pentru care a fost autorizata perchezitia (art.162)la maximum 1 an de la comiterea faptei, similare celor de familie, cu suspectul sau inculpatul (art.117), astfel ca orice martor poate sa se eschiveze de la audiere, invocand o relatie anterioara cu suspectul sau cu inculpatul;Cum spuneam, acestea sunt doar cele mai grave modificari a caror intrare in vigoare mai depinde acum doar de CCR. Daca CCR admite seizarile si codurile se vor intoarce in Parlament, dezbaterile vor fi reluate la toamna si mi-e greu sa cred ca PSD ar mai indrazni in plina campanie sa o ia de la capat cu hacuirea legilor. Daca insa CCR da lumina verde, toate acestea vor deveni fapt implinit.Ar fi o ultima lovitura data justitiei din lungul sir al celor comise de CCR. Pentru ca PSD nu a fost singur in asaltul sau impotriva Romaniei., dezactivand practic cea mai eficienta componenta tehnica si informationala?. Cu siguranta Alexandra ar fi fost gasita mai repede cu ajutorul tehnicii si expertizei SRI. La fel in multe alte cauze pe care acum DOS din cadrul Internelor ori nu stie sa le rezolve, ori nu face fata volumului de solicitari.lege care daca era in vigoare ar fi permis identificarea foarte rapida a lui Dinca?, care a devenit plutonul de executie din cauza caruia niciun magistrat nu-si mai asuma nimic la limita, cum ar fi o perchezitie pe timp de noapte cand nu ai certitudinea flagrantului dincolo de poarta si daca nu-l gasesti vine SS sa te ia?E o lista partiala, dar foarte grea pentru Romania. Daca CCR va mai adauga pe ea si codurile penale, va deveni de la distanta cea mai odioasa institutie din Romania si isi va asuma deschis sa ii fie imputata fiecare nenorocire viitoare.