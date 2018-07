"CCR isi recunoaste infrangerea. In premiera, Curtea isi modifica o hotarare ca sa scape de condamnare"

Ziare.

Pe 22 iunie 2017, majoritatea din CCR, enervata de sustinerile judecatoarei Stanciu, emitea Hotararea 1, calificata drept jurisdictionala, deci cu valoare de lege, si menita sa blocheze publicarea in Monitorul Oficial a opiniilor concurente ale dnei Stanciu la Deciziile 304/2017, referitoare la dreptul unui condamnat penal de a fi ministru, si 392/2017, care impunea un prag al prejudiciului in cadrul infractiunii de abuz in serviciu.Livia Stanciu arata atunci ca CCRAvocata Elenina Nicut a dat in judecata CCR cerand anularea Hotararii 1, proces in care CCR a contestat dreptul CAB si al oricarei instante de a o judeca. Mai mult, CCR a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate a Legii contenciosului administrativ, cerand practic sa se autojudece.Desi Hotararea nedefinitiva a CAB a fost pronuntata pe 20 iunie, pana in 9 iulie, CCR nu a avut nicio reactie, parand sa astepte rezultatul judecatii in apel.Saptamana trecuta, pe 3 iulie, intr-un raspuns adresat presedintelui CCR Valer Dorneanu, presedintele Comisiei de la Venetia atragea atentia asupra faptului ca "aceasta pozitie importanta a Curtilor Constitutionale vine, de asemenea, cu o inalta responsabilitate a Curtilor de a adopta decizii care sa fie in conformitate cu Constitutia si cu principiile sale".Pe 9 iulie, era strecurata in Monitorul Oficial Hotararea 1/2018 de modificare a Hotararii 1/2017 , partial in conformitate cu decizia CAB. Mai precis, presedintele CCR mai pastreaza doar dreptul de a recomanda modificarea opiniilor separate si concurente, insa daca judecatorul nu consimte la modificare, opiniile trebuie publicate ca atare si nu mai exista dreptul blocarii lor.CCR pretinde insa in continuare ca acest tip de hotarare este una jurisdictionala, ceea ce contravine Hotararii CAB.Hotararea 1/2018 nu a fost anuntata printr-un comunicat pe site-ul institutiei si, intamplator sau nu, publicarea in MOf a venit in ziua revocarii procurorului sef DNA , trecand astfel neobservata.Am intrebat-o pe Elenia Nicut cum interpreteaza Hotararea 1/2018 a CCR. Considera ca a invins?Mai ramane ca Valer Dorneanu sa dispuna publicarea in Monitorul Oficial a celor doua opinii ale Liviei Stanciu pentru blocarea carora a fost emisa Hotararea 1/ 2017, dupa cum arata chiar expunerea de motive a acesteia.In plus, odata cu intrarea in vigoare a modificarilor la Legea CCR , niciun judecator nu mai poate sa aiba un mandat mai lung de 9 ani.CCR a declarat chiar neconstititional articolul din vechea lege care permitea mandatele peste 9 ani si el a fost eliminat din lege.