Ce a omis CCR sa-i spuna Comisiei de la Venetia

cele trei organisme sesizate ar trebui sa analizeze si motivele pentru care Curtea Constitutionala din Romania se afla intr-o criza de credibilitate fara precedent, daca aceasta criza nu este cumva autoprovocata si, mai ales, daca CCR nu a devenit dintr-un garant al Constitutiei, un abuzator al acesteia de la inaltimea unui totale intangibilitati legale care pare sa nu mai fie o garantie a corectitudinii, ci un paravan pentru abuz de putere.

Este cu siguranta un fapt grav ca o institutie a statului, cu atat mai mult una de importanta CCR , sa fie supusa unor atacuri nedrepte si neintemeiate provocate de deciziile ei impopulare, dar legale si constitutionale, asa cum s-a intamplat in vara anului 2012.Atunci judecatorii si familiile lor au fost tinta unor autentice linsaje mediatice si competentele legale le-au fost amputate prin Ordonanta de Urgenta doar pentru ca au constatat, legal, ca numarul de voturi exprimate in cadrul referendumului pentru demiterea presedintelui Traian Basescu nu au fost suficiente pentru intrunirea cvorumului necesar validarii referendumului.Desi comunicatul public din data de 5 iunie vorbeste despre unanimitatea voturilor celor 9 judecatori, o zi dupa aceeaDeci la CCR, una se discuta, una se decide si alta se pune pe hartie.Mai precis, CCR a refuzat sa remita inregistrarea unui sedinte de judecata, refuz in care O instanta a Curtii de Apel Bucuresti a aratat ca Hotararea 1 este de "o vadita nelegalitate" si enumera prevederile din Legea 47 si din Regulamentul CCR pe care le incalca aceasta. Mai mult decat atat, potrivit instantei CAB, prin Hotararea 1/2017, CCR incalca insasi Constitutia, mai precis art 31 din legea fundamentala.De remarcat ca niciuna dintre deciziile controversate ale CCR nu a fost luata cu unanimitate de voturi, fiind deja aproape o regula ca judecatoarea Livia Stanciu, cel putin, sa formuleze opinie separata, unele dintre ele supuse cenzurii arbitrare a lui Valer Dorneanu 4. Una dintre opiniile separate cenzurate de Valer Dorneanu a fost formulata de Livia Stanciu la Decizia 392/2017 prin care,"Practic,si, bazandu-se pe considerente de principiu ale unei decizii de admitere careia ii atribuie un alt sens, reconfigureaza reglementarea infractiunii de abuz in serviciu", a aratat Livia Stanciu in opinia cenzurata. 5. In procesul pentru anularea Hoararii nr 1,. Adica CCR a pretins dreptul de a anula, ca neconstitutionala, legea pe care a incalcat-o prin emiterea Hotararii 1/2017.Mai mult, CCR a sustinut in fata instantei de judecata ca nicio instanta din Romania nu este competenta sa judece nici macar actele sale administrative, nu doar pe cele jurisdictionale.6. Desi in virtutea atributiilor sale constitutionale este strict o instanta de contencios constitutional,, emitand hotarari intuitu personae, ceea ce legea nu-i permite (Decizia nr.430 din 21 iunie 2017, cu 3 opinii separate) sau obligand presedintele Romaniei sa semneze un anumit act cu un anumit continut (Decizia 358/2018 - 3 opinii separate si doua concurente). Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean a apreciat drept imposibila obligarea presedintelui: "Nu-l poate obliga nici Curtea sa o demita, pentru ca CCR poate sa stabileasca doar daca este sau nu este conflict , dar ea nu da solutii. Asta nu va spune Curtea niciodata, decat daca isi pierde bunul-simt. Nici nu va spune ca trebuie suspendat presedintele, pentru ca nu a vrut sa o revoce la propunerea ministrului, pentru ca este si CSM in acest joc. CSM a spus ca nu.".7.Mai precis, presedintele Romaniei ar fi trebuit sa stie in decembrie 2017 ca o Decizie CCR publicata in Monitorul Oficial in martie 2018, deci dupa patru luni de zile, va modifica termenul in care presedintele poate sesiza CCR inainte de promulgarea unei legi.Decizia CCR 52/2018 limiteaza drastic dreptul constitutional al presedintelui de a ataca la CCR un act normativ inainte de promulgare.8.: "In sedinta din data de 17 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca o parte din declaratiile domnului Valer Dorneanu - presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei - in cadrul unui interviu transmis de postul de televiziune B1 TV in data de 7 octombrie 2017, au fost de natura a aduce atingere independentei, prestigiului si credibilitatii justitiei, cu consecinta subminarii autoritatii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar in ansamblul sau".In respectiva emisiune, Valer Dorneanu a declarat: "nu as vrea sa numar in cate cazuri se simte o influenta politica in hotarari judecatoresti comune si in cate la noi" si s-a pronuntat asupra unui dosar in curs, cel in care era judecat presedintele PSD, partid care l-a sustinut pentru functia de judecator CCR: "Asa a fost calificat, ca dosar de coruptie . Acolo era un abuz ceva cu angajarea unei persoane... a angajat niste persoane la ea, desi n-ar fi lucrat. Pai asta e coruptie?"9.Mai precis, Decizia in cauza declara neconstitutionale prevederile legale care permit ca un judecator CCR sa aiba un mandat mai lung de 9 ani. Judecatorul Petre Lazaroiu este deja in al 10-lea an de mandat.Potrivit Deciziilor 1257/2009, 1640/2009, 1615/2011, 755/2014 stabilesc clar ca acte juridice vadit neconstitutionale nu pot ramane in vigoare, iar efectele lor inca neconsumate trebuie inlaturate. Cu toate acestea, presedintele CCR considera ca mandatul judecatorului Lazaroiu nu trebuie sa inceteze si CCR cu judecatorul Lazaroiu in componenta ia decizii, inclusiv controversata Decizie 358/2018.10. Presedintele CCR a anuntat in luna martie a acestui an ca, decizie fara precedent de la instituirea Mecanismului de Cooperare si Verificare.Lista aceasta a controverselor in privinta CCR este cu mult mai lunga, punctele de mai sus fiind cu titlu de exemplu. In aceste conditii, probabil ca impreuna cu plangerea majoritatii judecatorilor CCR,