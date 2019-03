Ce contine scrisoarea PNL prin care cere sesizarea Comisiei de la Venetia pe ordonantele din Justitie

- stire in curs de actualizare -

Liberalii considera infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) - care a provocat un val de proteste ale magistratilor, in Romania - a fost pregatita prin intermediul mai multor acte normative. In consecinta, Comisia de la Venetia ar trebui sa analizeze toate ordonantele care au contribuit la infiintarea acestei structuri atat de contestate.a obtinut scrisoarea prin care PNL cere APCE sesizarea Comisiei de la Venetia."PNL apreciaza ca este necesara aceasta noua solicitare catre Comisia APCE de a avea bunavointa de a formula mai departe o cerere de Opinie din partea Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la OUG 7 din 20 februarie 2019, dar si cu privire la OUG 90 din 10 octombrie 2018 prin care a accelerat si mai mult pregatirile pentru functionarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), OUG 92 din 16 octombrie 2018 prin care legile abia adoptate au suferit noi modificari, precum si in privinta posibililelor altor modificari promovate de Guvern in domeniul justitiei si in domeniul penal pana la momentul analizei expertilor Comisiei de la Venetia", se arata in scrisoarea trimisa de PNL catre APCE.