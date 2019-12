Ce e in spatele amanarii obtinute de Romania? "Grava ingrijorare" la CEDO si recurs compensatoriu 2.0

Decizia exprima grave ingrijorari in privinta abruptei abrogari a recursului compensatoriu si a faptului ca acesta nu a fost inlocuit cu nimic

Miercuri seara, rezolutia impotriva Romaniei, ce urma sa fie adoptata a doua zi de Comitetului Delegatiilor Ministrilor in format Drepturile Omului, era redactata pe un ton sever. Pe de-o parte, ea era o consecinta a deciziei luate in iunie de acelasi Comitet, care constatase ca nici la 2 ani de la asumarea planului in urma deciziei pilot a CEDO privind conditiile de detentie, Romania nu adoptase legislatia privind compensatiile financiare datorate celor care nu mai puteau fi compensati in zile de scadere a pedepsei.Nu ar fi trebuit sa fie o surpriza pentru cine a citit Decizia din iunie, in care scrie clar:adicaPe langa faptul ca proiectul de compensare financiara nu a aparut, si recursul compensatoriu in zile, adica singura parte indeplinita din angajamentul asumat de Romania, a fost abrogat fara a fi inlocuit cu nimic.Evitarea rezolutiei a fost in aceste conditii la limita unei minuni, reusita in principiu pentru ca la Strasbourg s-a dus ministrul insusi, nu un secretar de stat sau agentul la CEDO. Este ceea ce subliniaza din primul paragraf Decizia reuniunii de joi A contat si faptul ca este un guvern nou, iar ministrul are carte de vizita in plan extern, deci un spor de credibilitate. Si, bineinteles, la CEDO este clar ca legea recursului compensatoriu este lege penala mai favorabila, deci va produce efecte in continuare dupa abrogare.Chiar si asa, dezbaterile au fost foarte dure si cu mult mai lungi decat in privinta alor cauze, durand peste 3 ore. Si, spre exemplu, care au pledat pentru rezolutie. Sa fii la Consiliul Europei alaturi de Rusia e o contraperformanta in sine.De altfel,Ministrul Predoiu trebuie sa duca planul la reuniunea din martie. Daca nu va exista sau nu va fi respectat, trebuie sa ne fie clar ca va urma:Ce trebuie sa contina planul? Nu e mare filosofie, scrie in Decizia Pilot cauzaPe scurt,Deci ar trebui sa fie clar ca este aproape momentul cand va aparea noul proiect de lege care sa dea compensatia in zile scazute din pedeapsa. Desigur, nu tot 6 zile, dar un numar acceptabil pe post de compensatie din punctul de vedere al CEDO, si o noua definire a spatiilor necorespunzatoare.Adica vom ajunge la ceea ar fi trebuit sa ne aduca o modificare a legii recursului, in locul unei aborgari exclusiv in scop de imagine. In urmatoarele luni, se va iesi din puscarie fix ca pana acum, dupa aceea va intra in vigoare noua lege.Asa cum trebuie sa apara si proiectul pentru care deja rezolutia era pe teava, adica despagubirea in bani/zi. Italia a dat 8 euro/zi, Ungaria 5 euro/zi, iar Moldova intre 1 si 5 euro.Dar e mai mult decat atat. E vorba despre. Pe de-o parte sunt masurile de fatuiala, cum ar veni. Adica varuim celulele cu igrasie, reparam toaletele, incercam sa redistribuim detinutii in penitenciare astfel incat sa evitam aglomerarile.Pe de alta parte, trebuie construit in regim de urgenta, dar cu adevarat de urgenta. Vechiul plan prevedea cel putin doua penitenciare noi, Unguriu si Berceni, plus extinderea altora, adica un plus de peste 5.000 de locuri. Nu s-a facut nimic, in ideea ca e nepopular si oricum recursul compensatoriu a scazut gradul de ocupare de la 160% la 110% cum e acum. Dar tot e peste ceea ce ni se cere, adica sub 100%, si recidivistii incep sa revina.Iar conditiile decente de detentie nu inseamna doar celule varuite si grad de ocupare sub maxim. Inseamna standardele impuse de CEDO, adica si posibilitatea de a iesi zilnic la aer sau de a face sport. Stiu ca, in Romania, imediat apare comparatia cu spitalele, scolile si azilele. Dar argumentul acesta nu merge la Strasbourg. Iar cineva cu adevarat pragmatic intelege ca societatea isi face mai mult rau daca inraieste detinutii.Prin urmare, e nevoie de investitii importante, inclusiv in sistemul de probatiune. Oricum e mai ieftin decat sa incepi sa platesti despagubiri care pot ajunge la 200 de milioane de euro. In plus, numai investitiile si atingerea unor standarde decente poate duce cu adevarat la neaplicarea legii recursului compensatoriu, pe care sa nu o mai poata invoca la un moment dat nimeni.