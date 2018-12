Ce e in spatele OUG pe justitie? Cu mult mai mult decat o amnistie

Nu e vorba numai despre coruptie, ci, am mai spus-o, si despre crime, violuri, talharii in care au fost obtinute probe prin supraveghere tehnica de toate felurile realizata de SRI. Ce facem cu crima organizata? Ii scoatem din puscarii si pe toti cei condamnati pentru trafic de persoane, de droguri, clanuri mafiote care au fost condamnate pe probe obtinute tehnic de SRI?



Protocoalele stabileau procedura declararii ca indezirabile a persoanelor straine. Se pot intoarce linistiti? Eventual poate ii aducem si singuri. Pentru ca in cazul detonarii protocoalelor nu mai poti face diferenta, totul este distrus, ca-i luare de mita sau abuz, ca-i crima sau viol.

Guvernul Boc a considerat atunci ca acesta lege pe care o considera importanta pentru programul de guvernare era blocata abuziv in Parlament.scria in decizia asumata de judecatorul Toader.Prin urmare, daca ministrul Toader va initia o OUG care sa promoveze parti din acte normative aflate in procedura parlamentara , adica legile de modificare a Codurilor penale si de procedura penala, va incalca, evident constient, o decizie semnata de judecatorul Toader si implicit art. 147 alin 4 din Constitutie.Si ar face-o pentru ca asa i s-a ordonat intr-o sedinta de partid. CEx-ul PSD nu are niciun fel de atributii constitutionale, legale, care sa impuna respectarea deciziilor sale cu atat mai putin impotriva Constitutiei.Tudorel Toader nu are beneficiul naivitatii, al necunoasterii, cat timp este vorba despre o decizie la care a fost parte. Mai mult, o asemenea actiune ar incalca chiar principiul colaborarii loiale intre institutii si autoritati, atat de drag dlui Toader.Si asta pentru ca ceea ce vrea PSD sa eludeze reprezinta atributii constitutionale ale presedintelui cuprinse in anumite termene. Da, exista dreptul de a mai sesiza CCR dupa ce proiectul va fi fost revizuit conform primei decizii a CCR. Da, presedintele are dreptul constitutional de a trimite legea inapoi in Parlament pentru anumite modificari. A-i lua acest drept inseamna sa ciuntesti prevederile constitutionale.Deocamdata dl Toader si-a luat un timp de analiza, rezonabil, spune domnia sa, in care trebuie sa decida daca incalca sau nu propria decizie anterioara. A facut dl Toader multe, o concureaza pe Rodica Stanoiu in privita toxicitatii pentru sistemul judiciar, dar asta deja ar insemna autonegare si renuntarea la ultimele aparente de profesionalism.Oficial va cuprinde textele de modificare a codurilor care fie au trecut examenul de constitutionalitate, fie nici macar nu au fost supuse acestuia, pentru ca nu au fost contestate.Deci, ar fi, de exemplu, important sa intre in vigoare noile prevederi privind reducerea termenelor de prescriptie pentru pedepsele mai mari de 5 ani pentru ca in conditiile contestatiilor in anulare care vor urma dupa decizia privind nelegalitatea completurilor de 5, multe dintre fapte s-ar putea dovedi prescrise, deci o forma de amnistie mascata.Dar nu cred ca aceasta este miza cea mare.In primul rand, cea referitoare la nelegala compunere a completurilor de 5 de la ICCJ. Teoretic, nu pot exercita calea extraordinara a contestatiei in anulare decat cei pentru care, la momentul deciziei CCR, nu au trecusera inca 30 de zile de la comunicarea motivarii. Sunt destui, desigur, in frunte cu Bica, Udrea si Sova.Si atunci, cel mai probabil caIn plus, PSD asteapta cu infrigurare si, care la randul ei ar trebui sa genereze un val de cai extraordinare cu efecte extrem de rapide, pentru ca aceste doua decizii ale CCR vor reprezenta marea amnistie, de fapt.Insa aceasta magnitudine colosala nu cred ca va opri o CCR dominata de politruci acuzati de plagiat pana si din Wikipedia, fosti juristi pentru Uzine de Utilaj Chimic si cu dosare de retea pierdute. Poate un singur lucru ar trebui sa-i puna pe ganduri: copiii, nepotii, nevestele, amantele, mamele, fratii si surorile lor ar putea ajunge victimele celor pe care ii vor scoate acum din puscarii.Va fi o amnistie totala pentru corupti, criminali, violatori, crima organizata la gramada si va fi nevoie de anumite adaptari legislative pentru ca ea sa ajunga la toti beneficiarii. Si nu oricum, ci prin efectul imediat al OUG, aceea care se pregateste.