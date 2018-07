Ce inseamna promulgarea Legii 304: De la sectia care va ancheta magistratii, la conditii noi pentru procurorii DNA si DIICOT

Ce este SIIJ

"In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) se infiinteaza si functioneaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ", este una dintre modificarile la Legea 304/2004 de organizare judiciara.Este vorba de primul proiect legislativ , din pachetul de trei al Legilor Justitiei, despre care Klaus Iohannis a anuntat ca urmeaza sa-l promulge , dupa ce a epuizat toate caile de atac: a sesizat de mai multe ori CCR si a cerut reexaminarea in Parlament.Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este condusa de un procuror-sef sectie, ajutat de un procuror-sef adjunct, numiti in functie de Plenul CSM. Sectia va functiona cu un numar maxim de 15 procurori si este interzisa delegarea sau detasarea de procurori in cadrul acesteia.De asemenea, conflictele de competenta aparute intre sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie ar urma sa fie solutionate de catre procurorul general al Romaniei.Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie incepe sa functioneze in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii.O alta modificare esentiala adusa de Legea 304 este cea privind solutiile adoptate de procuror in timpul unei anchete. Noutatea consta in introducerea notiunii de netemeinicie, pana acum solutiile unui procuror putand fi infirmate de superiorul ierarhic daca erau considerate doar nelegale."Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Masura infirmarii este supusa controlului instantei competente sa judece cauza in fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia"."Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice"."Hotararile judecatoresti trebuie redactate in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii. In cazuri temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu cate 30 de zile, de cel mult doua ori", este o alta prevedere noua.Mass-media a speculat ca aceasta ar avea legatura cu dosarul liderului PSD, Liviu Dragnea. Politicianul a incercat fara succes sa-si revizuiasca sentinta definitiva, de 2 ani de inchisoare cu suspendare din Dosarul Referendumul, prin faptul ca motivarea a durat mai mult."Apelurile si recursurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel", este o noua modificare. Vechea prevedere era ca: "Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursurile, in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel".De asemenea, este stabilit numarul de judecatori in cazul contestatiilor: "Pentru contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati si judecatorii de camera preliminara de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 2 judecatori". Anterior, aceste complete de judecata erau formate dintr-un judecator.Potrivit noilor modificari, sunt schimbate si conditiile pentru accederea in DNA si DIICOT: a crescut vechimea minima de la 6 la 8 ani in functia de procuror sau judecator, s-a introdus concursul obligatoriu, iar candidatii nu trebuie sa fi fost niciodata sanctionati disciplinar pana in acel moment.In ceea ce priveste concursul pentru intrarea in DNA, acesta va consta din doua probe: un interviu sustinut in fata Sectiei de procurori a CSM si o proba avand ca obiect evaluarea a minimum cinci rechizitorii alese aleatoriu, precum si a altor acte intocmite de candidati si considerate relevante de acestia, din ultimii 5 ani de activitate.Un alt amendament prevede ca "nu pot ocupa functia de ofiter sau agent de politie judiciara ofiteri, chiar acoperiti, ai serviciilor de informatii, lucratori sau colaboratori ai acestora. Anterior numirii in functie acestia vor da o declaratie autentica ce stipuleaza ca nu fac si nu au facut parte din serviciile de informatii si nu sunt sau au fost colaboratori sau informatori ai acestora".