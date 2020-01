Ce mai cauta Lia Savonea in CSM?

Ziare.

Pe 20 si 21 ianuarie, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene au fost puse in discutie primele 3 dosare care au fost trimise din Romania privind modificarile legislative facute de coalitia PSD-ALDE in cazul Legilor Justitiei. A fost vorba despre obligativitatea MCV, despre Inspectia Judiciara si despre controversata Sectie speciala pentru pentru investigarea magistratilor, in privinta careia CJUE este chemata sa raspunda daca este conforma Tratatului UE.Cu numai o saptamana inainte de dezbatere, membrii CSM au aflat cine ii va reprezenta: avocatul Radu Chirita, un personaj cu prestatii publice excentrice, impanate cu obscenitati in directia institutiilor europene.Am solicitat CSM in baza Legii 544 a accesului la informatiile de interes public urmatoarele informatii:Pe scurt, CSM spune ca decizia a fost luata si contractul semnat de presedintele Consiliului, al carui nume este evitat cu abilitate. Fiind vorba despre o chestiune din 2019 este, desigur, vorba despre Lia Savonea.Din informatiile mele, actuala presedinta, Nicoleta Tint, a aflat cu surpriza despre aceasta mostenire. De altfel, spun surse din CSM, relatia dintre cele doua este destul de tensionata, ajungand pana la ridicare de ton, pentru ca Lia Savonea nu concepe sa nu mai fie sefa, iar Nicoleta Tint pare sa fi gasit alt "nord".Dna Savonea a luat decizia fara nicio consultare formala cu restul membrilor CSM, dupa stiinta mea nici informala, pe motiv ca, afirma raspunsul oficial, Legea 317/2004 stabileste reprezentarea interna si internationala a Consiliului de catre presedintele sau.Si, mai spune raspunsul oficial de la CSM, dna Savonea a ajuns la concluzia ca in aparatul propriu al CSMAdicaIn primul rand, mi se pare un raspuns insultator la adresa CSM. PICCJ a fost reprezentat de procurorul general adjunct, Horatiu Radu. Asociatiile de magistrati, de proprii presedinti. Guvernul a fost reprezentat de agentul Romaniei la CJUE. Din partea ministerului Justitiei a fost secretarul de stat Bacanu. Toti au avut oameni competenti, numai CSM, forul suprem constitutional al magistratilor, nu a gasit pe nimeni competent? Ingrijorator daca e asa.Dar nu putem sti daca e asa, cat timp evaluarea a fost facuta de dna Savonea personal. La fel cum a fost facuta si alegerea casei de avocatura, in baza "referintelor publice elocvente". Nu le contest sub nicio forma. Asa o fi.DarSunt multi avocati si multe case de avocatura (nu fac aici reclama) cu carte de vizita remarcabila in cazuistica CEDO sau la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington. Care au fost criteriile pentru care dna Savonea a optat pentru o casa si nu pentru alta?Cum explicatia este total nespecifica, iar decizia a fost luata fara nicio consultare, e clar ca dl Chirita reprezinta optiunea personala a dnei Savonea.DarIn privinta SIIJ cel putin, in CSM exista in acest moment trei puncte de vedere diferite: mentinere, modificare, excludere. Deci forma actuala este sustinuta de o minoritate. Rspunsul CSM arata ca ar exista o pozitie a CSM, exprimata in cadrul observatiilor trimise CJUE de catre Consiliu.Fals! Aceea nu este pozitia Consiliului, nu a fost discutata si cu atat mai putin asumata prin vot de Consiliu. AceeaO pozitie a clientului ar fi trebuit discutata si asumata de Consiliu.Da, preseidntele CSM reprezinta Consiliul in relatiile internationale, dar in acest caz este cu mult mai mult decat atat. Este vorba despre o pozitie oficiala a forului reprezentativ la nivel constitutional al magistratilor din Romania pe o chestiune legislativa cu relevanta din punctul de vedere al Tratatului UE. O chestiune care a tensionat extrem corpul magistratilor si tara intreaga.Chiar faptul ca aceasta faza de dezbateri a avut loc arata importanta acordata de CJUE acestor intrebari venite din Romania. O importanta care excede cu mult arbitrariul unei persoane fizice, fie ea si presedintele CSM.Probabil pentru ca in tara izbucnise deja scandalul reprezentarii si al mandatului, dl Chirita a avut grija sa precizeze la CJUE ca nu reprezinta opinia intregului CSM, dar a strecurat o inexactitate, cum ca ar reprezenta opinia majoritara. Nu e chiar asa, cat timp forma actuala a SIIJ este doar unul dintre cele trei curente din CSM, iar la nivelul instantelor si parchetelor, conform consultarii organizata de ministerul Justitiei, este sever minoritara.Cei prezenti la dezbateri spun ca dl Chirita a avut o prestatie foarte palida, in toate cele trei chestiuni. Daca nimeni de la CSM nu era in stare de nici macar atat, ar fi extrem de grav.Cand s-a ajuns la SIIJ, incercarea de manipulare i-ar fi fost fatala. Ar fi incercat, spun surse prezente la dezbateri, sa sustina in fata CJUE ca SIIJ nu este cu nimic diferita de serviciul pentru investigarea infractiunilor pentru coruptie din DNA, amandoua avand in competenta exclusiv magistratii.Ceea ce reprezentantul AMASP a dovedit ca este fals, prezentand rechizitorii intocmite de serviciul pentru infractiuni din justitie din DNA prin care au fost trimise in judecata si persoane care nu avea calitate de magistrati, dar comisesera acte de coruptie in legatura cu justitia. Deci competenta serviciului era legata de fapte, nu de persoane.Saptamana aceasta a mai venit o polita, tot a unui scandal in care Lia Savonea a tarat CSM pe persoana fizica. A fost respins de CCR conflictul reclamat de Lia Savonea impotriva fostului ministru, Ana Birchal, de furie ca nu reusea sa o instaleze pe Adina Florea la SIIJ ca sa isi adjudece perla coroanei.Titulara a dreptului de a sesiza CCR, Lia Savonea nu a facut-o cand PSD cioplea justitia, in toate felurile, cand guvernul prelua prin OUG atributiile CSM. A facut-o cand ea personal a avut o problema de putere personala. Si a pierdut.