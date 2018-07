Ce nu spune ministrul Justitiei. Care articol din care lege, domnule Toader?

Ziare.

Si din aceasta selectie ei trebuie sa inteleaga clar, sa metabolizeze pana la ultima celula cine e seful lor. De altfel,o tema la care, se pare, niciunul dintre candidati nu a reusit sa dea raspunsul multumitor.Cum de la DIICOT procedura a fost foarte scurta si a fost ales din prima un procuror sef anchetator de capite incendiate care la audierea din CSM habar nu avea despre instrumente internationale esentiale petru activitatea DIICOT? Pentru ca dl Banila, fix asa cum este, reprezinta candidatul ideal care sa nu creeze nicio problema nimanui.Si motivul principal pentru care la DNA merge mai greu, cu exceptia faptului ca dl Toader adora sa se joace cu noua jucarie, este caCa in perioada dlui Morar, de exemplu.Vad ca dl Toader se apuca de o noua procedura foarte detaliata de selectie , dar nu raspunde la niste intrebari esentiale de legalitate:Daca nu cumva dl ministru va gasi o modalitate de reinventare a dreptului, conform legislatiei in vigoare, dupa cum am aratat deja MCV a cerut repetat o procedura transparenta si precisa, dar care sa fie prevazuta de lege, ceea ce nimeni nu a vrut. Ne place sau nu, potrivit legii actuale, asa cum este ea reglementata, propunerea ministrului este o decizie eminamente politica, urmata de decizia eminamente politica a presedintelui, intre care exista evaluarea profesionala inependenta a CSM.Dar ministrul nu vrea sa isi asume decizia politica pentru ca apoi sa poata ignora CSM si sa pretinda ca spre deosebire de evalurea lui profesionsta, vezi Doamne!, doar decizia presedintelui ar fi una politica. Fix cum a procedat la revocarea dnei Kovesi.