Ce pedeapsa a primit senatorul prins baut la volan, care a fugit de politisti

Instanta suprema l-a condamnat pe senator la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.Mihai Ruse mai are o condamnare definitiva de 6 luni inchisoare cu suspendare, primita in anul 2018 intr-un alt dosar, in care a fost acuzat de conflict de interese si fals intelectual. Cele doua pedepse au fost contopite, el primind in final 1 an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare.Instanta a mai stabilit ca senatorul sa stea 3 ani sub supraveghere, perioada in care este obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa efectueze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti sau Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 5 Bucuresti.Senatorul Mihai Ruse a fost de acord cu aceasta condamnare, el incheind in acest sens cu procurorii de la Parchetul General un acord de recunoastere a vinovatiei.Potrivit rechizitoriului intocmit de Parchet, pe data de 29 octombrie 2016, in jurul orelor 18,15, politistii rutieri au oprit in trafic, pe DN 23, in comuna Maxineni, judetul Braila, un autovehicul Dacia Logan, condus de Mihai Ruse. De mentionat ca Mihai Ruse a fost primar al comunei Maxineni in perioada 1996 - 2012.Politistii l-au dat jos pe sofer din masina si l-au testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur in aerul respirat.Agentii i-au cerut lui Mihai Ruse sa asigure masina si mearga cu ei la postul de politie din comuna, ulterior urmand sa se deplaseze la spitalul din Braila pentru a i se preleva probe biologice. In timp ce politistii erau ocupati cu intocmirea procesului verbal, senatorul s-a prefacut ca asigura masina, insa a demarat in viteza si s-a ascuns in curtea casei sale, de unde nu a mai vrut sa iasa."Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest. In urma testarii, a rezultat ca inculpatul avea, la ora 18:21, o valoare de 0,43 mg/l alcool pur in aerul respirat. Conducatorului auto i s-a solicitat sa se deplaseze cu organele de politie la Spitalul Judetean de Urgenta Braila pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In acest sens, i s-a solicitat inculpatului sa asigure autoturismul si apoi sa insoteasca organele de politie la Postul de Politie Maxineni, in vederea intocmirii actelor de constatare. In timp ce lucratorii de politie incepusera operatiunea de imprimare pe suport de hartie a rezultatului obtinut in urma testarii, inculpatul s-a urcat in autoturismul pe care-l condusese, insa, in loc sa-l asigure, a demarat in viteza si s-a deplasat pana la locuinta sa, unde a oprit si s-a ascuns in curtea imobilului, fara a mai raspunde la solicitarile lucratorilor de politie care plecasera in urmarirea sa", spun procurorii.In aceeasi zi, in jurul orelor 21,20, Mihai Ruse s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier Braila si s-a pus la dispozitia politistilor, care l-au condus la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, unde i s-au recoltat doua mostre biologice de sange.Conform buletinului de analiza toxicologica, s-a stabilit ca, la ora 21,52, Mihai Ruse avea o alcoolemie de 0,30 gr.%0 (proba I), iar la ora 22,52 avea o alcoolemie de 0,20 gr.%0 (proba II).Pus sub urmarire penala, senatorul Mihai Ruse si-a recunoscut vinovatia si a negociat cu procurorii sa primeasca o pedeapsa cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani.Mihai Ruse mai are o condamnare de 6 luni inchisoare cu suspendare primita in anul 2018 in alt dosar, in care este acuzat de conflict de interese si fals intelectual, fapte comise in perioada cand a fost primar in comuna Maxineni.El a fost acuzat ca s-a improprietarit ilegal cu 35 de hectare teren agricol de la fostul IAS Maxineni si a luat in arenda 40 de hectare de la primarie, pentru care nu ar fi achitat redeventa. El si-ar fi asigurat foloase patrimoniale, fiind vorba despre subventii din partea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Braila.