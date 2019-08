Ce pedepse primesc in tarile UE criminalii, violatorii si "pedofilii", pentru care Dancila vrea sa introduca inchisoarea pe viata prin OUG

Hiba: Romanii au votat impotriva OUG pe infractiuni

PSD a relaxat politica penala

Codul Penal prevede deja pedepse pe viata in cazurile grave

Violul poate ajunge la 12 ani

Pedepsele pentru actele sexuale cu minori

Ziare.

com

Anuntul premierului a fost facut dupa ce de curand declarase ca analizeaza posibilitatea convocarii "unui referendum de consultare a romanilor pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie".Viorica Dancila renunta practic la ideea referendumului, in schimbul unei ordonante de urgenta."Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili.Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viata, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate si lipsa de respect fata de cetatean", a spus, joi, la Guvern, prim-ministrul Viorica Dancila. Principala hiba a propunerii Vioricai Dancila este ca la referendumul pe justitie, initiat de Klaus Iohannis, peste 80% dintre particpanti au votat pentru interzicerea adoptarii de catre Guvern a OUG in domeniul infractiunilor."Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?" - era intrebarea a doua de la referendum.De asemenea, propunerea Vioricai Dancila vine dupa ce PSD a promovat in ultimii doi ani o politica penala in favoarea infractorilor, de relaxare a pedepsirii infractiunilor, prin mai multe proiecte legislative de modificare a Codurilor Penale.De asemenea, parlamentarii PSD s-au remarcat prin modificarile facute Legii recursului compensatoriu, in baza careia aproape 20.000 de detinuti au fost eliberati din puscarii in ultimii doi ani.Datele au fost transmise Ministerului Justitiei de catre Administrata Nationala a Penitenciarelor. Dintre acestia, 840 erau condamnati pentru omor, 73 pentru omor calificat, 191 pentru trafic de minori si 566 pentru viol.a analizat ce sanctiuni se dau in mai multe tari europene si cum sunt pedepsite aceste infractiuni in Romania. Pentru o analiza a Codurilor Penale din statele europene am folosit http://codexpenal.just.ro/codex.html Codul Penal stabileste deja ca omorul calificat se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani, potrivit articolului 189.Cele mai recente cazuri mediatizate in care s-au dat condamnari pe viata sunt ale criminalei de la metrou, Magdalena Serban, sau al lui Nicolae Vlad, ucigasul studentei japoneze Yurika Masuno si al altor doua femei.Este vorba de omorul savarsit in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:a) cu premeditare;b) din interes material;c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse;d) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;e) de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativa la infractiunea de omor;f) asupra a doua sau mai multor persoane;g) asupra unei femei gravide;h) prin cruzimi,Potrivit Codului Penal, infractiunea de omor se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani.Condamnari pe viata in cazul crimelor se dau si in statele europene. Recent, Serbia a introdus pedeapsa cu inchisoarea pe viata fara posibilitatea eliberarii conditionate, in pofida avertismentelor Consiliului Europei.In Romania, infractiunea de viol este pedepsita cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.Aceasta poate creste de la 5 la 12 ani, in forma agravanta, atunci cand:a) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;b) victima este ruda in linie directa, frate sau sora;c) victima este un minor;d) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice;e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;f) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna.De exemplu, un caz mediatizat in aceasta situatie este cel al celor sapte tineri din Vaslui care au violat o eleva navetista. Acestia au fost condamnati la pedepse intre 6 ani si 8 ani si 8 luni."Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani," se arata in Codul Penal.In Germania, pedepsele pentru viol ajung la 10 ani, iar in cazul in care faptuitorul cauzeaza din culpa moartea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de minimum 10 ani.In Franta, violul se pedepseste cu 15 ani de inchisoare, dar poate ajunge la 20 de ani in formele agravante. "Violul se pedepseste cu 30 ani de recluziune daca a provocat decesul victimei. Violul se pedepseste cu recluziune pe viata daca este precedat, insotit sau urmat de torturi sau de acte de barbarie," sunt alte doua prevederi.In Spania si Italia, violul este pedepsit cu sentinte care pot ajunge la 10 ani de inchisoare, dar se pot aplica si circumstante agravante.Infractiunea de "pedofilie" -o tulburare, perversiune sexuala - nu exista in Codul Penal. In schimb, exista infractiuni sexuale in legatura cu minorii care sunt pedepsite, de la caz la caz, cu ani grei de inchisoare.Astfel avem:- care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Formele agravante ale infractiunii pot ajunge la 10 ani.- se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.- se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani daca victima este un minor.In Germania, abuzul sexual impotriva copiilor se pedepseste cu inchisoare de pana la 10 ani. "Daca faptuitorul cauzeaza prin abuzul sexual din culpa moartea copilului, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de minimum 10 ani", se arata in Codul Penal al republici federale.In Franta, agresiunile sexuale, altele decat violul, se pedepsesc cu 10 ani de inchisoare si cu amenda de 150.000 de euro, daca sunt comise asupra unui minor peste 15 ani. In cazul unui viol asupra unui minor sub 15 ani, pedeapsa maxima poate ajunge la 20 ani inchisoare.In Spania, agresiunile sexuale asupra copiilor mai mici de 13 ani, prin acte de violenta sau amenintare, sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 10 ani.In Italia, relatiile sexuale cu un minor sunt condamnate cu pedepse care pot ajunge al 10 ani, iar coruperea de minori este pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani.