Ce spune fostul reprezentant al Romaniei la CJUE despre decizia in cazul celor doi barbati pe care Romania trebuie sa ii recunoasca drept soti

"Hotararea CJUE este foarte echilibrata si vine sa consfinteasca importanta libertatii de circulatie a persoanelor, valoare fundamentala a UE. In primul rand, subliniez ca hotararea este despre libertatea de circulatie cu componenta sa, dreptul de sedere, insa,In concluzie, cred ca hotararea trebuie privita cu echilibru si in spiritul legislatiei UE pe care Curtea de la Luxemburg a interpretat-o acum, mai ales ca ea nu contravine legislatiei nationale", a declarat Horatiu Radu, fostul agent guvernamental al Romaniei la CJUE, pentruAcesta explica, insa, ca decizia se refera strict la libertatea de circulatie si dreptul de sedere si nu inseamna nicidecum ca Romania e in vreun fel obligata sa recunoasca si casatoria intre persoanele de acelasi sex."In al doilea rand, Curtea subliniaza clar ca nu poti impiedica libertatea de circulatie si dreptul de sedere sotului indiferent de sex al unui cetatean UE. In al treilea rand, Curtea precizeaza foarte clar ca aceste aspecte nu aduc atingere modalitatii in care un stat isi reglementeaza institutia casatoriei. Practic,In concret, CCR va trebui sa tina cont de aceasta hotarare care se refera exclusiv la libertatea de circulatie. Nu stiu cat de utila va fi Curtii decizia CJUE din perspectiva exceptiei de neconstitutionalitate pe care ea o va avea de analizat. In opinia mea, decizia instantei de la Luxemburg nu contravine legislatiei nationale", a mai spus Horatiu Radu.