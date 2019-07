Ce spune ministrul Birchall, dupa ce sefa Inaltei Curti a contestat procedura de numire a noului presedinte ICCJ

Ziare.

Decizia a fost luata dupa ce Cristina Tarcea, actuala sefa a instantei supreme, a sustinut ca procedura nu respecta legea."Am solicitat un punct de vedere si cand o sa am acest punct de vedere bazat pe lege o sa comentez", a declarat Ana Birchall, marti, la sediul CSM.Amintim ca sefa ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat saptamana trecuta, in urma interviului pentru conducerea Inaltei Curti, ca nu poate valida o candidatura care nu indeplineste conditiile legii.Aceasta a sustinut ca procedura pentru desemnarea sefului instantei supreme nu respecta Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, modificata recent de Parlament, pentru ca respectiva candidatura trebuia depusa in termen de 30 de zile de la vacantarea postului, iar mandatul ei expira abia in septembrie.Asta in contextul in care CSM a demarat aceasta procedura pe 30 mai 2019, cu 3 luni si 2 saptamani mai devreme decat termenul stabilit de lege.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca aceasta procedura poate fi contestata atat in contencios, dar si la Curtea Constitutionala. CSM a validat-o, pe 18 iulie, pe Corina Corbu , singurul candidat in aceasta procedura, in functia de presedinte al Inaltei Curti.Mandatul Cristinei Tarcea in fruntea ICCJ expira in luna septembrie, iar judecatorul a anuntat ca nu mai doreste un nou mandat.Corina Cerbu urmeaza sa-si preia postul pe 15 septembrie 2019.