Cei patru barbati care au atacat un politist in civil cu bate, l-au fugarit cu un topor si l-au bagat in spital, au fost retinuti

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 51 de ani, implicati in altercatia care a avut loc pe o strada din municipiul Mangalia, au fost retinuti luni, pentru o perioada de 24 de ore, pentru loviri si alte violente si tulburarea linistii publice, fiind dusi in arestul IPJ. Marti, ei vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Politistii din Mangalia au fost sesizati sambata despre producerea unui scandal pe o strada din oras si au stabilit ca acest conflict a plecat de la neintelegeri in trafic intre doi barbati aflati intr-un autoturism si un politist care era intr-o alta masina. La un moment dat, acestia au oprit pe o strada din Mangalia, iar celor doi barbati li s-au alaturat alti doi aflati in zona, care ii cunoasteau pe cei din masina.Cei patru barbati, toti din Mangalia, au inceput sa se certe cu politistul din cealalta masina, dupa care l-au imbrancit. Mai mult, ei l-au lovit pe politist cu batele si l-au fugarit cu un topor Anchetatorii au stabilit ca politistul se afla in timpul liber in momentul producerii acestui scandal. El lucreaza la Serviciul pentru Actiuni Speciale din cadrul IPJ Constanta.