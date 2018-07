Cine e de vina ca Romania a ajuns in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu a transpus o directiva si cat de scump ne poate costa asta pe toti

CE a propus cea de-a 5-a Directiva

Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv.Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017 . Asta in contextul in care directiva putea fi transpusa incepand cu luna iunie 2015.Intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018, iar statele UE vor trebui sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020. Initiativa legislativa privind implementarea directivei pentru combaterea spalarii banilor se numeste Proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Legea este in acest moment la Senat. Guvernul a sesizat Senatul pe 31 mai 2018 si proiectul a fost inregistrat pe 20 iunie. De atunci este in lucru la comisiile permanente.Pe 3 iulie, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacita de la 45 la 60 de zile si se calculeaza de la data de 25 iunie 2018. Termenul urmeaza sa se implineasca dupa vacanta parlamentara, la 45 zile de la reluarea activitatii Senatului.Fostul agent al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, procurorul Razvan-Horatiu Radu, explica saptamana trecuta ca proiectul de lege a fost redactat foarte tarziu de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.De la inceputul lunii martie 2018, acesta a mai stat blocat vreo doua luni si la Secretariatul General al Guvernului."In ciuda recomandarii noastre, nu s-a emis o ordonanta de urgenta care ar fi rezolvat transpunerea. Pe zona mea de reprezentare, am comunicat gravitatea problemei decidentilor din alte ministere si am sesizat aproape saptamanal conducerea Ministerului Afacerilor Europene cu privire la urgenta transpunerii.Lunar am introdus directiva aceasta, alaturi de altele, in lista de informare catre Guvern. Nu sunt convins ca s-a explicat si mai sus, la nivel de prim-ministru si de Parlament cat de grava este problema. Sau poate s-a explicat, nu cunosc, n-am participat la sedintele de guvern si, prin urmare, nici la Parlament nu aveam cum sa sustin directiva", a declarat Razvan-Horatiu Radu Din cauza ca autoritatile din Romania au ignorat avertismentele venite pe cai oficiale referitor la transpunerea acestei directive europene, tara noastra risca acum niste amenzi usturatoare, pe care le va plati din buzunarul nostru, al tuturor. Potrivit informatiilor Ziare.com , din iunie 2018, in afara unei amenzi unice de 1,8 milioane de euro, Romaniei i se pot impune inclusiv penalitati cuprinse intre 2.289 de euro si 137.340 de euro pe ziua de intarziere pana la transpunerea completa a Directivei 2015/849.In Romania, discutiile publice privind aceasta initiativa legislativa s-au axat doar pe justificarea si impozitarea/cpnfiscarea sumelor de bani pe care romanii din diaspora le pot trimite in tara.Dupa ce Guvernul a trimis legea la Parlament, senatorul PNL Florin Citu a acuzat ca PSD vrea sa confiste sumele de peste 2.000 euro trimise de diaspora si nejustificate In replica, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a negat asemenea intentie In ultimele trei saptamani, Parlamentul s-a aflat in sesiune extraordinara. Insa alesilor nici prin cap nu le-a trecut sa se ocupe de aceasta lege, fara de care tara noastra risca sa plateasca sume exorbitante.