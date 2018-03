Cine se teme de desecretizarea protocoalelor SRI - Parchet?

Ziare.

Pe de-o parte, acuzat ca in loc sa fie un dusman era chiar un apropiat al statului paralel.Pe de alta parte,pentru ca se apropie sentinte foarte importante, inclusiv a lui Liviu Dragnea, si pentru a pune presiune pe presedinte acum ca are pe masa propunerea de revocare a dnei Kovesi, astfel incat refuzul revocarii sa para un act arbitrar si sa permita continuarea demersurilor la CCR sau chiar prin suspendare.In plus, evocarea marilor abuzuri provocate de protocoale reprezinta un alt, care, spun surse politice, va incepe in maximum 2 saptamani.Despre aceste protocoale s-a mai vorbit cu aceeasi insistenta fix in urma cu un an, dupa esecul OUG 13. Exact aceleasi teze, exact aceleasi intrebari, exact aceleasi umbre de conspiratie de acum le-am vazut atunci.Si atunci protocoalele au intrat in analiza comsiei SRI, condusa la vremea aceea de Adrian Tutuianu, pus acolo de insusi Liviu Drangea pentru a deslusi secretele ultime ale statului paralel.Deputatii Lucian Stanciu Viziteu (USR) si Cezar Preda (PNL), membri ai comisiei, spun ca protocoalele respective au fost citite, analizate si verificate de comisie, care nu a gasit nimic in neregula , a explicat pentru Ziare.com deputatul Lucian Stanciu Viziteu.Dar eu nu pe cei doi ii cred, ci iau lumina de laLa randul sau, procurorul general Augustin Lazar a explicat ca insemnau echipele mixte:. Si o facea in baza unui articol din Codul de procedura penala, 142 al. 1, declarat neconstitutional abia in februarie 2016, moment in care si protocoalele incheiate in 2009 au fost eliminate pentru ca au ramas fara baza legala.De ce erau necesare? Pentru caIar asta s-a vazut dupa ce servciile SRI au fost eliminate.Protocoalele au fost secretizate de institutiile semnatare in baza Legii 182/2002, spune deputatul Lucian Viziteu, secretizare necesara, potrivit dlui Tutuianu pentru ca, adica, intelegem, contin informatii clasificate referitoare la partea operativa.Deci cine se asteapta ca protocoalele sa contina retete de ars pe rug pesedisti sau mai stiu eu ce grozavii va fi foarte, foarte dezamagit. Este ceea ce spuneMizand pe traumele istorice recente ale acestui popor si pe inclinatia certa spre conspiratie, intotdeauna mai apetisanta decat adevarul fad, oastea anti-justitie forteaza decredibilizarea actului de justitie care trebuie prezentat ca rezultat al unor operatiuni obscure si ilegale.Este motivul pentru care sper ca (daca partea operativa poate fi eliminata din motive pe care cred ca orice om cu mintea intreaga le intelege)Desecretizarea ar fi cea mai mare pedeapsa pentru oastea antijustitie. Si cred ca ea se teme cel mai tare de fix ceea ce pretinde.