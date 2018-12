Claudiu Manda: Amnistia si gratierea se fac, nu se discuta

Ziare.

"Eu am inteles, in primul rand, ca trebuie sa vedem daca exista o alta posibilitate decat ordonanta pe amnistie si gratiere, pentru ca persoanele nevinovate sa nu mai poata fi cercetati si nici in puscarie, din cauza acestor culoare ale Justitiei.Amnistia si gratierea se fac, nu se discuta. Guvernul va decide ce va face. E important ca, daca avem o alta solutie, ca oamenii care au beneficiat de aceasta traiectorie, care au fost tinte si care au fost unii dintre ei condamnati, ce facem cu acestia?Daca credeti ca e corect ca ei sa ramana in puscarie, e in regula. Noi vorbim de parca actul normativ se va da maine. E o chestiune pe care, daca o da Guvernul, atunci o da cu argumentele necesare.Nu cred ca trebuie sa facem o dezbatere. Am incercat sa dezbatem modificari la Legile Justitiei si Codurile Penale si tot dezbatem de doi ani de zile. Reprezentantii Opozitiei spuneau ca ar fi o idee buna sa il retragem", a afirmat Claudiu Manda, luni, la Parlament.Declaratia lui Manda vine in contextul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, duminica, la CN PSD, ca nu stie cand sau cum, dar PSD-ALDE are obligatia sa dea OUG pe amnistie si gratiere , pentru a fi reparate toate nedreptatile care s-au facut in Justitie.La randul sau, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca solutia amistiei si gratierii reprezinta, la acest moment, ultima solutie de indreptare a unor abuzuri, deoarece exista si alte metode legislative care pot fi adoptate.