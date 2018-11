Comisarul UE pentru Justitie: Speram ca masurile convenite acum vor dura mai mult decat guvernele Romaniei

Ziare.

Intr-un interviu acordat Digi24 , comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, aflat in aceste zile la Bucuresti, a transmis: "Speram ca masurile pe care le convenim acum cu autoritatile romane vor dura mai mult decat guvernele Romaniei".Despre preluarea Romaniei a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, comisarul european pentru Justitie spune ca va fi una istorica."'Presedintia' inseamna ca Guvernul Romaniei se va afla in prim-planul uneia dintre cele mai importante perioade ale acestui mandat al Comisiei Europene (care se incheie in 2019) . In multe privinte, va fi o presedintie istorica. Pentru multe dintre initiative, presedintia romana va reprezenta ultima sansa de a obtine rezultate concrete pentru cetateni si exista multe dosare importante ce au drept scop consolidarea protectiei consumatorilor sau securitatii cetatenilor atat in mediul online, cat si offline.Brexit-ul se va intampla in timpul presedintiei Romaniei, la fel ca summit-ul important de la Sibiu care va modela viitorul Europei. In cele din urma, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc in contextul acestui mandat, iar ele vor decide viitoarea agenda europeana", a spus Jourova.Aceasta a precizat ca stie ca pregatirile pentru presedintia Romaniei au inceput cu multe luni in urma si ca se asteapta ca totul sa fie operational din prima zi."Pot asigura cetatenii romani ca Guvernul nu este singur. Vizita mea aici consta in principal in a intelege cum decurg pregatirile si ce poate face Comisia pentru a ajuta. Sper ca Guvernul va depune toate eforturile pentru ca aceasta presedintie sa fie una de succes", a adaugat Vera Jourova.Intrebat despre cum a fost afectata imaginea Romaniei de discursul antiUE al unor politicieni romani, comisarul european pentru Justitie a spus ca "E in regula sa fii critic, asta chiar este necesar pentru a pastra viu proiectul nostru comun. As spune insa ca acest discurs antiUE nu este constructiv, ci mai degraba incearca sa foloseasca institutiile Uniunii Europene drept tapi ispasitori.In primul rand, a da vina pe altcineva nu a rezolvat niciodata problemele. In al doilea rand, Uniunea Europeana este si Romania.Guvernul sta la aceeasi masa cu celelalte guverne din statele membre, iar Comisia actioneaza drept gardian independent al tratatelor. O instanta romaneasca e o instanta europeana, pentru ca sentintele romanesti trebuie respectate in toata Uniunea. Asa ca, in loc sa invinuim, as sugera o abordare mai constructiva si mai mult dialog. Asta este cheia colaborarii intr-o Uniune Europeana diversa, la fel cum este si increderea reciproca in sistemele noastre fara de care Piata Unica Europeana s-ar destrama".Aceasta a adaugat ca situatia din Romania privind reformele din sistemul judiciar si lupta impotriva coruptiei este ingrijoratoare, dar ca Romania inca are sansa de a corecta situatia."Ce trebuie facut acum este foarte clar, tocmai ce am punctat in detaliu recomandarile in raportul de saptamana trecuta. Asadar, mesajul meu este: haideti sa discutam si sa ne ascultam unii pe altii pentru a gasi solutii benefice pentru romani si europeni si care vor dura mai mult decat urmatoarea schimbare de guvern.Am trait si am lucrat in Romania cu mai multi ani in urma; este o tara draga mie si imi doresc ce e mai bine pentru cetatenii ei si pentru parcursul sau in Uniunea Europeana", a continuat ea.Jourova a precizat ca "guvernele romanesti successive au facut progrese in ultimii 10 ani si, in ianuarie 2017, eram de altfel destul de aproape de linia de sosire", in sensul indeplinirii recomandarilor din MCV."Din pacate in ultimul an, pasii inapoi au inversat mare parte din progresul atins inainte. Acum totul se afla in mainile guvernului roman. Suntem foarte transparenti in ceea ce ne dorim: ne dorim un sistem judiciar independent pe care oamenii sa se poata baza si in al carei verdict sa aiba incredere.Vom continua sa urmarim indeaproape toate modificarile si sa evaluam situatia inainte de finalul mandatului acestei Comisii. Avem nevoie ca schimbarile sa aiba loc rapid", a adaugat comisarul european.