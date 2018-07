Comisia de la Venetia desfiinteaza Legile Justitiei: Afecteaza independenta magistratilor

Ziare.

Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remisComisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.Potrivit expertilor Comisiei, ministrul Justitiei nu ar trebui sa aiba mai multa putere in aceasta procedura decat seful statului sau al CSM.- Reconsiderarea sistemului de numire/revocare a procurorilor-sef, mentinand rolul detinut de CSM si presedinte, capabil sa balanseze influenta Ministrului Justitiei.- Anularea restrictiei impuse magistratilor privind libertatea de exprimare.- Reconsiderarea infiintarii Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor.- Sa elimine sau sa clarifice prevederile care permit procurorilor superiori sa invalideze solutiile dispuse de procurori pe motiv ca nu sunt intemeiate.- Abandonarea schemei de pensionare timpurie a magistratilor.Reamintim ca aceasta opinie preliminara a Comisiei de la Venetia vine in contextul in care Tudorel Toader, ministrul Justitiei, s-a pozitionat in centrul procesului decizional in ceea ce priveste propunerea pentru sefia DNA, renuntand chiar si la comisia consultativa din procedura adoptata in 2012 de fostul ministru Mona Pivniceru.Raportul final al forului european este asteptat in 19 octombrie, iar Consiliul Europei a cerut CCR sa nu isi faca publica decizia privind Codurile, decat dupa ce Comisia de la Venetia isi va fi facut cunoscut punctul de vedere.Codul de Procedura Penala si Codul Penal au fost adoptate de Parlament in ultima luna si apoi contestate la Curtea Constitutionala, motiv pentru care modificarile sustinute de PSD-ALDE-UDMR vor intra in vigoare cu intarziere.Cu totul alta ar fi situatia daca Guvernul Dancila s-ar implica direct, folosind controversatul instrument numit ordonanta de urgenta, mai ales ca are deja creat cadrul legal la Parlament, care la ora actuala este in standby, adica in sesiune extraordinara dar neavand nimic in program.Modificarile facute la Codurile Penale prin ordonanta de urgenta ar intra in vigoare imediat, odata cu publicarea in Monitorul Oficial, iar acest scenariu a fost confirmat ca posibilitate de Florin Iordache , vicepresedintele Camerei Deputatilor si presedintele comisiei speciale care a lucrat la modificarea Codurilor penale.