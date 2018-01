Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale. Scrisoarea lui Juncker si Timmermans

Evenimentele de pana acum nu au contribuit cu nimic la rezolvarea acestor preocupari

Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse

va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia

In aceasta luare de pozitie, cei doi oficiali arata ca urmaresc "cu ingrijorare" evolutiile recente din tara noastra."Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul UE", subliniaza inaltii oficiali de la Bruxelles, care arata ca pentru a scapa de MCV trebuie sa demonstram ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sunt ireversibile.Documentul citat aminteste de concluziile raportului MCV din noiembrie in care Comisia a cerut ca modificarile la Legile Justitiei sa se faca transparent si cu consultarea Comisiei de la Venetia.Din pacate, cei doi au constatat ca recomandarile nu au fost luate in considerare. Totusi, Comisia "isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces".Iata intreaga declaratie:Amintim ca azi pe agenda oficiala a Comisiei Europene se afla o discutie despre situatia din Romania Problemele generate de modificarile aduse Legilor Justitiei au atras atentia si Parlamentului European, care a decis ca in plenul de pe 7 februarie sa analizeze consecintele asupra sistemului judiciar din Romania B.B.