Comisia Europeana, despre modificarile la Codul Penal: Nu vom ezita sa luam masuri

Comisia Europeana a transmis, printr-un purtator de cuvant, cain domeniul reformelor justitiei si ca CE nu va ezita sa ia masuri pentru a se asigura ca legile romanesti sunt compatibile cu principiile si valorile europene."Comisia Europeana urmareste indeaproape si cu tot mai multa ingrijorare desfasurarea evenimentelor din Romania. Noi, ca si alti parteneri internationali si state membre, am punctat in mod repetat ca lupta anticoruptie si asigurarea unei justitii independente sunt lucruri de o maxima importanta. Acesta este si principiul ce sta la baza rapoartelor MCV. Este crucial pentru Romania acum sa intensifice eforturile si sa evite orice pas inapoi.In acest context, urmarim indeaproape reforma codurilor penale din Romania. Am luat act de faptul ca modificarile la Codul Penal tocmai au trecut de Parlamentul Romaniei. Vom examina textul final de lege si vom vedea daca este compatibil cu legislatia europeana si in acord cu standardele internationale de cooperare judiciara.Ca si gardieni ai tratatelor, nu vom ezita sa luam masuri acolo unde este necesar pentru a asigura aceste compatibilitati", a spus un purtator de cuvant al Comisiei Europene intr-o declaratie remisaProiectele de modificare pentru Codurile Penale au fost depuse de parlamentarii PSD la sfarsitul anului trecut, pe 18 decembrie. In luna ianuarie a anului in curs, presedintele CE, Jean Claude Juncker (foto), si prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans publicau o scrisoare comuna adresata Parlamentului de la Bucuresti in care ii cereau sa "regandeasca actiunile propuse" si sa lanseze o dezbatere adevarata pentru a face reforma justitiei.Cei doi oficiali spuneau si atunci ca modificarile "vor fi analizate in detaliu, pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei". Acum, insa, este pentru prima oara cand se comunica explicit ca vor fi luate masuri.Intre timp, de la partenerii internationali au venit numeroase alte mesaje in care acestia isi aratau ingrijorarea fata de drumul ales de majoritatea parlamentara si coalitia de guvernamant.Tuturor acestora, de la liderii CE la Departamentul de Stat al SUA, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu le-au transmis ca sunt fie dezinformati, fie rau-intentionati si ca incalca suveranitatea Parlamentului Romaniei.Camera Deputatilor a votat, miercuri, modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu o zi inainte. Votul fusese programat pentru joi, insa social-democratii s-au grabit. Sedinta a fost tensionata si PSD si ALDE si-au trecut proiectul de lege la limita de 2 voturi.Rezultatul a fost primit cu aplauze de alesii PSD-ALDE, insa criticat dur de Opozitie care a spus ca de acum Romania nu mai este stat de drept, ci stat de Dragnea.Iohannis a anuntat la scurt timp dupa ca va contesta la CCR si acelasi lucru au spus ca vor face si cei de la PNL si USR. Intrebat insistent de jurnalisti daca modificarile sunt facute cu dedicatie pentru el, seful PSD a avut o izbucnire nervoasa , a tipat la jurnalisti, le-a cerut sa faca plangeri la Parchetul General si a anuntat ca nu vrea sa plece "ca prostul din aceasta viata si din aceasta functie" si ca va "lupta pana cand fiecare roman va avea incredere in Justitie".Liviu Dragnea are o condamnare finala cu suspendare in dosarul Referendumului si o alta, in prima insianta, la 3 ani si jumatate de inchisoare, cu executare, pentru instigare la abuz in serviciu. In acest al doilea dosar, Dragnea este acuzat pus doua secretare ale PSD pe statele de plata ale Directiei Copilului Teleorman. Cele doua doar au luat bani de acolo, fara sa fi mers macar in institutia respectiva si in niciun caz sa fi lucrat vreodata acolo.