Comisia Europeana reactioneaza dupa modificarea in Parlament a Codurilor Penale

Daca avertismentele noastre nu sunt ascultate, Comisia va trebui sa actioneze repede si sa foloseasca toate masurile pe care le are la dispozitie".

Comisia Europeana precizeaza ca aceste modificari nu au fost promulgate, ceea ce poate fi tradus si ca un mesaj catre presedintele Iohannis."Suntem constienti de votul dat pentru modificarea Codurilor penale, care a avut loc, astazi, in Parlamentul roman. Vom analiza atent masurile adoptate, inainte de a decide ce vom face in continuare.Intelegem ca aceaste modificari nu au fost inca promulgate si nu au intrat in vigoare.Va reamintesc ca CE a fost foarte ferma in ceea ce priveste pozitia asupra statului de drept din Romania. Romania trebuie, urgent, sa repuna pe fagas procesul de reforme. Proiectele de modificare a Codurilor Penale, aprobate in mare graba , marti, de comisia speciala condusa de Florin Iordache, au fost votate miercuri de Camera Deputatilor, decizionala, dupa ce trecusera si de Senat.Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici nu a fost prezent la dezbatere, dar a venit la votul final.Mai multe modificari ale Codului Penal si ale Legii 78/2000 de combatere a infractiunilor de coruptie, votate astazi in Camera Deputatilor, il scapa de problemele penale de la Inalta Curte pe liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.Chiar daca nu a fost schimbata infractiunea de abuz in serviciu, a fost abrogat un articol din legea 78/2000 si au fost modificate prevederile privind termenele de prescriptie.Presedintele Klaus Iohannis a reactionat , miercuri, dupa ce proiectele de modificare a Codurilor Penale au fost votate de Camera Deputatilor, decizionala, afirmand ca decizia de azi creeaza instabilitate in interiorul sistemului de justitie.Afirmatiile au fost facute de presedinte in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu delegatia Comisiei de la Venetia.