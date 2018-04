Comisia juridica a avizat favorabil executarea pedepsei la domiciliu si detentia de weekend

Ziare.

Asfel, cu 13 voturi "pentru", noua voturi "impotriva" si doua abtineri, a fost adoptat proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor, care va intra, miercuri, pe ordinea de zi a sedintei plenului Camerei Deputatilor pentru vot.In 11 aprilie, Comisia juridica a decis ca persoanele condamnte pentru infractiuni cu violenta sau care au profitat de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei, persoanele condamnate pentru coruptie si persoanele recidiviste nu vor putea sa isi ispaseasca pedeapsa acasa sau in weekend.De asemenea, Comisia juridica a decis ca "masura alternativa de executare a pedepsei privative de libertate a executarii la domiciliu consta in executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu supraveghere din partea unor lucratori anume desemnati de catre Ministerul Afacerilor Interne Initial, proiectul prevedea masuri de arest la domiciliu si pentru categoriile enumerate mai sus , iar presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a spus ca modificarile au fost aduse deoarece "opinia publica nu doreste asa ceva".O alta prevedere stabileste ca judecatorul de supraveghere a privarii de libertate va dispune stabilirea unei masuri alternative de libertate pentru persoanele care au executat, fara a fi sanctionate, jumatate din fractia minima de executat in sistemul penitenciar.Astfel, hotararea privind stabilirea masurii aplicarii acesteia se comunica detinutului in termen de trei zile de la pronuntare, iar in situatia in care a fost amanata aplicarea unei masuri alternative de executare a pedepsei, detinutul poate contesta hotararea tot in trei zile de la comunicare ei, la judecatoria din raza locului de detinere, dar hotararea pronuntata de judecatorie este definitiva."Opinia publica nu doreste asa ceva. Nu este vorba de nicio presiune si orice e trecut intr-o lege este legal. Constatand ca o astfel de masura nu este acceptata de opinia publica, tii cont de opinia publica", a declarat, saptamana trecuta, Eugen Nicolicea.