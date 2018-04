Comisia juridica limiteaza beneficiarii pedepselor care pot fi executate acasa sau in weekend. Nicolicea: Opinia publica nu doreste

Ziare.

Astfel, Comisia juridica a decis ca persoanele condamante pentru infractiuni cu violenta sau care au profitat de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei, persoanele condamnate pentru coruptie si persoanele recidiviste nu vor putea sa isi ispaseasca pedeapsa acasa sau in weekend.Initial, proiectul prevedea masuri de arest la domiciliu si pentru categoriile enumerate mai sus, iar presedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea , a spus ca modificarile au fost aduse deoarece "opinia publica nu doreste asa ceva"."Opinia publica nu doreste asa ceva. Nu este vorba de nicio presiune si orice e trecut intr-o lege este legal. Constatand ca o astfel de masura nu este acceptata de opinia publica, tii cont de opinia publica", a declarat presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea.Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia juridica, masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt masuri de natura judiciara, dispuse de judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei, constand in inlocuirea masurii executarii pedepsei principale cu inchisoarea in regim de detentie cu masura executarii acesteia la domiciliu, in libertate sau in regim special penitenciar Astfel, judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei poate dispune una dintre masurile alternative pentru persoanele condamnate, care au efectuat fractia de 1/5 din pedeapsa necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentie, membrii comisiei urmand sa decida saptamana viitoare daca este vorba de persoane condamnate la pedepse pana la 5 ani sau pana la 3 ori 4 ani.Proiectului mai prevede ca masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt executarea la domiciliu a pedepsei, executarea fractionata a pedepsei privative de libertate in timpul saptamanii la domiciliu si in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat pentru aceasta masura de executare, precum si executarea pedepsei in regim mixt, la domiciliu, cu prestarea de zile de munca in folosul comunitatii in echivalent.La decizia judecatorului, condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum cinci ani, beneficiaza de masura arestului la domiciliu sau in zilele de sambata si duminica.