Companiile de telefonie trebuie sa transmita gratuit localizarea apelantului la 112, a decis CJUE

Curtea de Justitie a UE (CJUE) a dat acest verdict dupa moartea in Lituania in anul 2013 a unei fete in varsta de 17 ani, care a fost rapita, violata si arsa de vie in portbagajul unei masini, relateaza AFP.Inaintea mortii sale, ea apelase de vreo zece ori de pe telefonul sau mobil la numarul 112 pentru a cere ajutor, dar nu a putut fi localizata.Rudele fetei au sesizat justitia europeana, estimand ca Lituania nu a pus corect in practica o directiva europeana din anul 2002.Aceasta directiva prevede ca statele membre trebuie sa vegheze ca societatile din sectorul telecomunicatiilor sa puna gratuit la dispozitia autoritatii care gestioneaza apelurile la 112 informatiile ce privesc localizarea apelantului imediat ce apelul parvine respectivei autoritati.In acest moment, in opt state membre UE, inclusiv Romania, serviciul 112 nu este accesibil fara cartela SIM, potrivit Asociatiei europene a numarului unic de urgenta (EENA).Aceasta decizie dateaza dintr-o perioada in care li se dadeau copiilor mici telefoane vechi pentru a se juca, dar de pe care putea fi apelat numarul 112, ceea ce a condus la un val de apeluri inoportune la 112. Prin urmare, unele tari au decis sa nu mai faca accesibil numarul 112 fara cartela SIM.