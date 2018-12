Completurile de 5 contestate: Condamnati celebri, eliberati pe banda rulanta. Ies in seara asta din puscarie

Solicitarea lui Nita

Condamnarea lui Nita

Condamnarea lui Sova

Condamnarea lui Rudel Obreja

Astfel, inca din aceasta noapte vor fi eliberati din penitenciare Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova, potrivit Digi24 Toate cele trei decizii au fost luate de Completul 2 Penal, care il judeca si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului.Completul 2 Penal este format din Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog, Aida Popa.Instanta Suprema a decis admiterea cererii de suspendare a pedepsei, iar decizia este executorie, motiv pentru care se aplica deindata, iar cei trei vor parasi inchisoarea chiar in aceasta noapte.Cei trei erau condamnati astfel: Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul CET Govora, Rudel Obreja la 5 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala si complicitate la luare de mita in dosarul Gala Bute, iar Constantin Nita la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta , in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.Aparatorii acestora au solicitat suspendarea pedepsei, invocand ilegalitatea completurilor de 5 judecatori care au luat deciziile finale in respectivele dosare de coruptie.Pana cand instanta decide daca mentine sau anuleaza decizia definitiva, cei trei vor fi in libertate.In context, amintim ca si Elena Udrea si Alina Bica au facut cereri prin avocatii lor. Pentru Elena Udrea, decizia a fost amanata pentru 27 ianuarie 2019.Mai multi fosti demnitari condamnati definitiv de completurile de 5 judecatori cer suspendarea executarii pedepsei si rejudecarea apelurilor in baza deciziei CCR privind componenta acestor completuri, potrivit avocatilor acestora.Aproximativ 20 de fosti ministri, fosti parlamentari sau fosti directori din companii de stat au deschis procese in care cer anularea condamnarii si rejudecarea apelurilor. Cei mai multi cer si suspendarea executarii pedepselor, pana la rejudecarea apelurilor. Primii care au cerut acest lucru au fost avocatii fostului ministru al Energiei Constantin Nita , condamnat definitiv la patru de ani de inchisoare.Avocatii acestuia au cerut astazi admiterea in principiu a cererii si suspendarea executarii pedepsei. "Un om se afla din luna iunie 2018 in penitenciar. In baza unei hotarari definitive. Numai ca acea hotarare definitiva, dupa pronuntarea deciziei CCR, este de notorietate, lovita de nulitate. Este nulitate absoluta. Este gresita componenta instantei. Este nulitate care poate fi invocata oricand", a spus avocatul Dan Lupascu.Potrivit acestuia, instanta de apel, completul de 5 judecatori care l-a condamanat pe Nita, nu a fost compusa potrivit legii. "Noi suntem in termenul de exercitare a contestatiei in anulare. Deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea", subliniaza avocatul."Nu mai exista niciun temei sa execute o pedeapsa aplicata in baza unei hotarari nule. Are o situatie medicala extrem de grava, direct dependenta de conditiile de detentie, acum este inchis la Miercurea Ciuc, a fost mutat de mai multe ori", si-a continuat pledoaria avocatul.Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a fost condamnat, in iunie 2018, de magistratii instantei supreme, la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Sentinta este in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.In 20 iunie, fostul senator si ministru al Transporturilor Dan Sova a fost condamnat definitiv de instanta suprema la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul CET Govora, in care este acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura. Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut astfel decizia primei instante, care l-a condamnat pe Sova la trei ani de inchisoare.Dan Sova a fost trimis in judecata in ianuarie 2017 in dosarul CET Govora, in care este acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala si complicitate la luare de mita in dosarul Gala Bute.In acelasi dosar, Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei Udrea la 6 ani de inchisoare cu executare.ICCJ a decis confiscarea a aproape un milion de lei, bani care ar fi fost primiti ca spaga de Elena Udrea.Fostul ministru trebuie sa restituie catre doi afaceristi, Corin Boian si Adrian Gardean, suma de 900.000 de euro, bani care ar fi fost dati ca spaga intr-o geanta, in Ministerul Dezvoltarii.Elena Udrea trebuie sa mai achite suma de 8.116.800 lei cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism.In cazul lui Rudel Obreja, instanta a decis confiscarea de la fostul boxer a sumei de 3.000.000 de lei si obligarea acestuia la plata sumei de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile catre ANAF.Judecatorii au mentinut sechestrele asiguratorii puse mai mai multe bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Elenei Udrea si a lui Rudel Obreja.