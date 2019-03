Comunitatea Declic se intalneste azi cu sefa reprezentantei CE in Romania si ii da petitia "Europa, salveaza-ne!"

Ziare.

Intrevederea va avea loc la ora 17:00, potrivit unui comunicat de presa remis vineriPetitia "Europa, salveaza-ne!", care a strans 30.000 de semnaturi, solicita Comisiei Europene sa opreasca OUG 7, care modifica Legile Justitiei."Comunitatea Declic a initiat o petitie prin care solicita Comisiei Europene sa sesizeze Curtea Europeana de Justitie, pentru a verifica in ce masura Ordonanta de modificare a Legilor Justitiei incalca tratatele Uniunii Europene si statul de drept.In cazul in care constanta ca sunt probleme, CJUE poate aplica sanctiuni Guvernului Romaniei, pana cand prevederile care incalca Tratatele UE sunt abrogate", explica Declic in document."Prin infiintarea Sectiei speciale pentru cercetarea infractiunilor din justitie, magistratii isi pierd de facto independenta. Deja asociatiile de procurori si judecatori, dar si conducerile marilor parchete au tras semnale de alarma ca nu pot functiona asa.Doua curti de justitie romanesti au sesizat Curtea Europeana de Justitie si au cerut in procedura accelerata sa se verifice daca masurile dispuse pentru Sectia Speciala sunt in conformitate cu legislatia europeana. Este singura parghie legala pe care o avem", se arata in textul petitiei adresata oficialilor Comisiei Europene.Odata cu petitia va fi inmanat si un clip realizat de Declic, in care 5 magistrati prezinta concret si pe intelesul tuturor problemele pe care le intampina judecatorii si procurorii, din cauza ordonantei 7."Faptul ca ordonanta a fost modificata, dar nu a fost abrogata arata dispretul Guvernului la adresa Justitiei. Ordonanta de modificare a Legilor Justitiei a fost data fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii si fara sa fie explicata urgenta. Daca oficialii romani ignora vointa cetatenilor si a magistratilor, atunci nu ne mai ramane decat sa apelam la Comisia Europeana.Din punctul de vedere al juristilor pe care i-am consultat, OUG7 incalca articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene si recomandarile Comisiei de la Venetia, din 13 iulie 2018", a declarat Catalina Hoparteanu, campaigner Declic, citata in comunicat.Mii de romani au iesit, si continua sa iasa in strada, pentru a-si exprima solidaritatea cu magistratii ingrijorati de schimbarile facute de Guvernul Dancila la Legile Justitiei.A.D.