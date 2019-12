Condamnare in cazul de coruptie din Politia Bistrita: Cei trei comisari au primit pedepse cu suspendare

Ziare.

Dosarul a ajuns in instanta in luna februarie a anului 2015, iar cei fosti comisari care au primit condamnari sunt fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Ioan Ovidiu Muresan, fostul sef al Politiei Rutiere Judetene, Roberto Hasnas, si fostul sef al Politiei Nasaud, Leon Closca.Singura acuzatie care s-a retinut in dreptul celor trei, dintre cele formulate de DNA, a fost aceea de abuz in serviciu in forma continuata.Potrivit sentintei, condamnarea a fost pronuntata fara acord de recunoastere a vinovatiei.In acelasi timp, inculpatilor le-a fost respinsa solicitarea de a se constata nulitatea absoluta a interceptarilor convorbirilor telefonice autorizate si a proceselor-verbale de redare a acestora.Fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud a primit 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare, din care se va deduce perioada de 7 luni petrecuta in arest preventiv si o luna petrecuta in arest la domiciliu. Ceilalti doi, Hasnas si Closca, au primit cate trei ani de inchisoare cu suspendare, din care se va deduce perioada de 6 luni de arest preventiv si o luna de arest la domiciliu.Tribunalul Maramures a decis in toate cele trei cazuri, ca pedeapsa complementara, interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice si de a ocupa o functie publica sau o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de doi ani.De asemenea, fiecare dintre cei trei condamnati va avea de platit cate 10.000 lei cheltuieli judiciare in favoarea statului.si poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.