Constiinta, ciocanelul si disperarea presedintei Inaltei Curti

Ca sa dau cateva exemple, va voi spune ca dna Tarcea a fost secretar de stat, deci adjuncta, ministrului Justitiei Rodica Stanoiu. Deci nici functia politica, nici cea mai sinistra perioada din istoria justitiei romanesti nu ii sunt straine. Dna Tarcea a facut corp comun cu "preotesele" Antenei 3 din CSM in boicotul care a salvat conducerea Inspectiei judiciare, devenita un brat armat al ministrului impotriva magistratilor.Dna Tarcea a fost printre cei dispusi sa avizeze pozitiv modificarile la legile justitiei in forma de maxima toxicitate elaborata de PSD . Dupa care si-a revizuit si pozitia, si votul.Ei bine,Declaratia este o trimitere cat se poate de transparenta la procesul lui Liviu Dragnea , cat timp acesta este singurul dosar de anvergura cu solutia ramasa in pronuntare inainte de vacanta judecatoreasca. Si ceea ce spune dna Tarcea se completeaza cu ceea ce spun cei care s-au intalnit in ultima vreme cu magistratul care trebuie sa incline balanta intr-o parte sau alta in dosarul Bombonica,Si cum sa fie altfel cand dupa posibila pronuntare de la termenul precedent era programat marele miting , iar inainte de viitorul termen de pe 21 iunie, cel mai probabil cu adevarat ultimul, ar putea fi programata suspendarea presedintelui.Eu sunt convinsa ca dna Tarcea are proprietatea termenilor si a atributiilor diferitelor organisme si institutii, iar daca a ajuns sa se adreseze CSAT, stie foarte bine ca discutam despre o chestiune care excede cu mult cazul unui soldatel trist al Antenei 3 care da din maini si din picioare, dintr-o sutana cu sau fara epoleti, intr-o obscura organizatie din SUA si care a reclamat-o la CSM pentru barfe despre vizite in sedii SRI . Si nici nu e nevoie de prea multa imaginatie dupa ce l-am vazut pe Liviu Dragnea cum ii ameninta explicit la televizor, la ora de maxima audienta, procurorii DIICOT. Ceea ce insa magistratii ar trebui sa inteleaga este ca nimeni, nici macar CSAT, nu ii poate apara de valul politic care s-a napustit asupra lor si care se va agrava.O mare parte din sistemul judiciar si-a exprimat deja punctul de vedere in modalitati fara precedent. Este vorba despre repetatele luari de pozitii ale asociatiei de judecatori cu cea mai mare reprezentativitate din acest moment, Forumul judecatorilor, si ale Asociatiei Procurorilor, despre declaratiile de independenta semnate de mii de magistrati , despre protestele de pe scarile instantelor ale tinerilor magistrati.CSM, care ii reprezinta pe toti acestia, care are rolul constitutional al garantarii independentei justitiei si care a fost umilit de recenta decizie CCR privind revocarea procurorilor sefi, ar trebui sa inteleaga cat de dramatic si puternic este mesajul atunci cand singurul procuror dintr-un oras mic se ridica fata de abuzul care ameninta sa-l striveasca si semneaza un protest stiind ca Inspectia judiciara are alergie la orice luare de pozitie care deranjeaza politicul ministerial sau parlamentar.Deocamdata singura reactie a venit de la sectia de procurori a CSM care cere o modificare a procedurii de numire/revocare a procurorilor sefi in care CSM fie sa aiba un avuz conform, adica obligatoriu, fie sa faca porpunerea care sa fie avizata consultativ de ministru, iar decizia sa o ia presedintele. Adica o solutie in deplin acord cu recomandarile GRECO.Chiar si dnele Savonea, Baltag, Oprina si Tant din sectia de judecatori, oricat de mult ar uri anticoruptia si DNA , oricat de mult ar iubi Antena 3 sau vreun partid politic,, ar trebui, cred, sa isi puna problema daca sunt dispuse si pentru ce ar fi dispuse sa distruga sistemul judiciar din Romania pe care sa-l ofere pe tava politicului flamand de furt si abuz Ia in bascalie, la fel ca eminenta cenusie Lia Savonea, cererea de aparare a independentei sistemului judiciar semnata de peste 1.000 de magistrati in urma atacurilor la adresa justitiei emise la mitingul de sambata al PSD, spunand ca habar nu are la ce miting si la ce declaratii se refera semnatarii. Iar ministrul Justitiei care apara independenta unor procurori care afirma clar si explicit ca independenta nu le-a fost afectata, considera ca solicitarea Formului judecatorilor nu e valabila cat timp nu e semnata olograf de toti cei peste o mie de magistrati. Cam cat ar dura o asemenea operatiun de strangere de semnaturi?Dar nici macar aceasta aripa a CSM nu are cum sa reziste in fata presiunii sistemului judiciar, daca el se va radicaliza impotriva pericolului.