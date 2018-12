Continua eliberarile la Inalta Curte: Si milionarului Horia Simu i se suspenda executarea pedepsei

Ziare.

Completul de 5 judecatori a admis in principiu contestatia in anulare a lui Simu si a decis suspendarea executarii pedepsei, pana la solutionarea definitiva a contestatiei in anulare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pe 21 ianuarie.Milionarul Horia Simu este al optulea VIP eliberat de Inalta Curte in ultimile trei zile, in baza deciziei CCR, privind constituirea completurilor de 5 judecatori.Pana astazi, completurile de 5 judecatori au decis suspendarea executarii pedepselor in cazurile:, fost ministru - condamnata la 6 ani de inchisoare in Gala Bute;, fost secretar al Elenei Udrea - condamnat la 3 ani de inchisoare in Gala Bute;, fost presedinte al Federatiei Romane de Box - condamnat la 5 ani de inchisoare in Gala Bute;, fosta sefa DIICOT - condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului;, fost sef al Fiscului - condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta in dosarul Alinei Bica;, fost ministru al Energiei - condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta;, fost ministru al Transporturilor - condamnat la 3 ani de inchisoare pentru trafic de influenta.