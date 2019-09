Crimele de la Caracal: Parchetul General a deschis dosar penal pentru abuz in serviciu privind analiza oaselor la INML

Ziare.

"Va comunicam faptul ca, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica, se afla in lucru un dosar penal format ca urmare a unei sesizari privind nereguli in modul de intocmire a analizei ADN de catre specialistii din cadrul Institutului National de Medicina Legala, ca urmare a expertizei dispuse privind disparitia minorei Alexandra Macesanu", au precizat reprezentantii Parchetului General.Urmarirea penala a fost inceputapentru infractiunile de favorizarea faptuitorului si abuz in serviciu, mai arata sursa citata.Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat inca de la finele lunii august, dupa discutia cu procurorul general, ca va fi deschis dosar penal in rem, la PICCJ, pentru a fi efectuate verificari la INML privind modul in care institutia a analizat oasele gasite la Caracal.Tot in acea perioada a fost finalizat si raportul Corpului de Control al Ministrului Sanatatii privind INML. Verificarile au fost dispuse de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa ce Alexandru Cumpanasu a depus o solicitare in acest sens. Potrivit raportului, INML a respectat procedurile in analizarea probelor gasite in casa lui Gheorghe Dinca.