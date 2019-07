Cristina Tarcea, despre controalele anuntate de Savonea: Pentru prima oara, un presedinte CSM ar pune in discutie decizii irevocabile

Ziare.

com

"Pentru prima oara, un presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care este garantul independentei justitiei, ar pune in discutie hotarari judecatoresti irevocabile, definitive si, si mai rau de atat, ar pune in discutie hotarari pronuntate in recurs in interesul legii pentru ca Inalta Curte s-a pronuntat inca din anul 2006 intr-un recurs in interesul legii ni se explica in materie de organizarea completului sunt aplicabile dispozitiile din legea 304 modificata, si nu cele din legea 78 pe 2000.De altfel, legea 78 pe 2000 nici nu era aplicabila Inaltei Curti, ea era aplicabila doar instantelor inferioare, pentru ca articolul 29, alineatul 2 face referire la complete specializate alcatuite potrivit legii 92/92, iar legea 92/92 nu viza Inalta Curte pentru ca, la acea data, Inalta Curte avea o lege separata, o lege speciala, dar toate acestea vor trebuie lamurite in decizia Curtii Constitutionale. Presedintele Sectiei Penale, care provine de la o curte de apel care avea obligatia de a constitui complete specializate, a ridicat aceasta problema in cadrul Colegiului de conducere. Fiind o problema inclusa pe ordinea de zi, a trebuit sa se raspunda acestei probleme si s-a raspuns in sensul ca toate completele sunt specializate", a declarat Cristina Tarcea, luni, la sediul CSM, potrivit Mediafax Declaratia Cristinei Tarcea vine dupa ce presedintele CSM, Lia Savonea, a anuntat pe 5 iulie ca o sa convoace Sectia pentru juducatori din CSM, in vederea analizarii responsabilatii conducerii Inaltei Curti, in cazul deciziei Curtii Constitutionale privind completurile de 3 judecatori.Sefa instantei supreme a mai spus ca asteapta motivarea deciziei CCR in acest caz."Trebuie sa asteptam motivarea, sa vedem si noi despre ce e vorba pentru ca, se pare, asa cum suna comunicatul de presa si dispozitivul publicat, ca s-a validat o hotarare a Colegiului de conducere din ianuarie 2019 si acest lucru trebuie lamurit pentru ca in acea hotarare nu s-a facut altceva decat sa se aprobe functionarea in continuare a tuturor completelor, ca si complete specializate.In aceasta situatie, normal, se pune intrebarea care este rostul si justificarea rejudecarii cauzelor? Dar om vedea, probabil ne vom lamuri din motivarea deciziei. Binenteles ca erau toate specializate, exista si un ordin al presedintelui instantei supreme, de fapt, ordine din 2003, 2004, in care se precizeaza faptul ca toate completele Sectiei Penale sunt specializate pe judecata faptelor de coruptie.Toate astea au fost depuse la dosar, dar urmeaza sa vedem de ce au fost inlaturate. Da, e posibil sa avem surprize, pentru ca urmeaza sa explice de ce este valabila hotararea Colegiului de conducere de la inceputul anului si, daca este valabila, de ce s-ar impune totusi rejudecarea. Nu stiu cum or sa faca, dar asteptam motivarea", a completat Cristina Tarcea.CCR a admis, pe 3 iulie, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiectie facuta de Florin Iordache.