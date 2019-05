CSM a demarat procedura pentru sefia Inaltei Curti

Ziare.

"Procedura privind ocuparea functiilor de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie este reglementata de dispozitiile articolului 53 din Legea numarul 303 din 2004 astfel cum au fost modificate prin Legea 242 din 2018 si articolul 35 din Regulamentul privind numirea in functie de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, aprobat prin hotarare a Sectiei pentru judecatori 573 din 2019", se arata in anuntul postat, joi, pe site-ul CSM.Se pot inscrie la aceasta procedura judecatori din cadrul ICCJ care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani si care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani. Dosarele se depun la Sectia pentru judecatori a CSM."Candidatii vor sustine in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care consta in sustinerea planului managerial, verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare si verificarea cunostintelor specifice functiei pentru care este depusa candidatura", se mai arata in anuntul CSM.Candidaturile se depun pana in 1 iulie. Pana in 17 iulie, CNSAS verifica daca judecatorii care si-au depus candidatura au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea si comunica rezultatul verificarii. Din 18 iulie CSM poate dispune analizarea candidaturilor si numirea in functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Actualul presedinte al ICCJ, Cristina Tarcea, a fost numita in functie in 14 septembrie 2016, pentru un mandat de trei ani.In 2016, ea a fost singurul candidat pentru ocuparea acesti functii.