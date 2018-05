CSM ii invita la discutii pe semnatarii "Rezolutiei magistratilor romani pentru apararea statului de drept"

Ziare.

com

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturiii, dupa suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte, a hotarat invitarea reprezentantilor asociatiilor profesionale ale magistratilor si a reprezentantilor magistratilor semnatari ai scrisorii intitulate << Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept >>, in vederea discutarii acesteia, precum si a altor teme de interes pentru sistemul judiciar, in cadrul unei intilniri cu membrii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii", se arata in decizia CSM.Decizia de a-i invita la discutii pe reprezentantii semnatarilor "Rezolutiei magistratilor romani pentru apararea statului de drept" a fost luata cu zece voruri favorabile, patru "impotriva", iar trei voturi au fost nule.Aproximativ 100 de procurori si judecatori au protestat in tacere, sambata trecuta, pe treptele palatului de Justitie, solicitand suspendarea dezbaterilor pe tema modificarilor legilor justitiei si a Codurilor penale pana la obtinerea unui aviz de la Comisia de la Venetia. Ei critica faptul ca le-au fost ignorate semnalele cu privire la modul in care modificarile legilor ar putea afecta sistemul judiciar.In timpul protestului, a fost initiat un document intitulat "Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept", document facut public de catre Forumul Judecatorilor din Romania si semnat de peste 1.400 de procurori si judecatori.Magistratii spun ca au adoptat aceasta rezolutie avand in vedere evolutiile publice recente cu privire la modificarea legilor justitiei, care pun in grav pericol independenta justitiei si parcursul statului roman in cadrul Uniunii Europene si al Consiliului Europei, faptul ca majoritatea covarsitoare a judecatorilor si a procurorilor romani nu au acceptat proiectele de lege vizand activitatea sistemului judiciar, vointa magistratilor nefiind luata in considerare si evitandu-se orice dialog cu acestia in cadrul unui veritabil "experiment judiciar".Magistratii invoca si declaratiile ministrului Justitiei si ale reprezentantilor puterii legislative prin care se minimalizeaza Raportul GRECO si arata, de asemenea, ca propunerile legislative aflate in dezbatere publica reprezinta o involutie in crearea unui sistem de justitie penala modern si adaptat noilor realitati sociale, precum si o denaturare a scopului procesului penal si a politicii penale a statului, fiind evidenta schimbarea de paradigma de la o justitie penala care protejeaza victimele infractiunii la un nou concept care plaseaza inculpatul intr-o pozitie privilegiata.In rezolutia initiata in timpul protestului de sambata din fata Palatului de Justitie, magistratii invoca si nesocotirea principiilor statului de drept, statutului magistratului si regulilor de transparenta ce trebuie sa caracterizeze procesul de consultare publica si incercarea de a intimida judecatorii si procurorii din Romania, prin transformarea unor abateri disciplinare cu grad de pericol social redus in infractiuni cu pedepse avand limite apropiate de cele prevazute pentru infractiunea de omor (spre exemplu, infractiunile prevazute la art. 280 indice 1 - Reaua credinta si art. 280 indice 2 - Grava neglijenta), "ura viscerala" impotriva autoritatii judecatoresti prin plasarea judecatorilor si a procurorilor romani in compania clanurilor infractionale, pe acelasi nivel cu proxenetii si traficantii de carne vie, cu camatarii si contrabandistii, fiind imaginate infractiuni pentru "contracararea clanurilor, precum si a procurorilor si judecatorilor, in comiterea infractiunilor specifice" si escaladarea fenomenului coruptiei, care reprezinta o amenintare serioasa pentru dezvoltare si stabilitate, cu consecinte negative la toate nivelurile de guvernare, si incercarile repetate, pe multiple planuri, de anulare a eforturilor magistratilor romani de combatere a infractiunilor de coruptie De asemenea, magistratii reclama atacurile fara precedent la adresa a numerosi judecatori si procurori care instrumenteaza inclusiv cauze de mare coruptie, dar si a celor mai importante institutii ale statului, cu rol de aparare si siguranta publica, inclusiv Directia Nationala Anticoruptie si faptul ca ministrul Justitiei "isi permite sa atace public pe toti procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, speculand faptul ca acestia administreaza probe cu incalcarea legii, apreciind asupra intrunirii elementelor constitutive ale unor infractiuni, stabilirii vinovatiei sau nevinovatiei unor persoane, solicitand liste cu solutiile de achitare pronuntate de instantele judecatoresti"."Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept" cuprinde unsprezece solicitari: incetarea imediata a atacurilor la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor din Romania, consultarea urgenta a Comisiei de la Venetia asupra unor aspecte curente vizand modificarea Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila, precum si unele aspecte conexe, fiind necesara suspendarea imediata a dezbaterilor Comisiei speciale comune pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia, amanarea luarii oricaror decizii din partea tuturor autoritatilor competente in privinta legilor justitiei pana la data primirii Avizului Comisiei de la Venetia si pana la punerea de acord a textelor de lege cu solicitarile Comisiei Europene si ale GRECO, consultarea reala a corpului magistratilor cu privire la pachetele legislative care vizeaza activitatea lor, prin Adunarile Generale din cadrul instantelor si parchetelor."Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezinta magistratura daca ignora punctul de vedere al miilor de magistrati romani. Propunerile legislative ale Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi promovate netransparent si nu pot reprezenta vointa a 5-6 membri. Solicitam consultarea reala a societatii civile, ale carei reactii trebuie sa fie avute in vedere in cadrul dezbaterilor legislative", spun magistratii in document.Totodata, ei cer ministrului Justitiei "sa se abtina de la actiunile care intimideaza procurorii si afecteaza statul de drept si independenta justitiei", ratificarea Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor la data de 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.Semnatarii documentului solicita membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa condamne imediat si cu fermitate atacurile la adresa statului de drept si a judecatorilor si procurorilor, sa adopte masuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta justitiei si indeamna adunarile generale ale instantelor si parchetelor sa se intruneasca imediat si sa hotarasca formele de protest pe care le considera necesare.Ei mai cer conditii demne de munca, afirmand ca "realizarea unui act de justitie de calitate presupune alocarea timpului minim necesar studierii cauzelor, analizarii problemelor de drept si a legislatiei in continua modificare, iar nu pronuntarea unor solutii ce pot fi afectate de inadecvarea conditiilor de lucru, de lipsa de timp si supraincarcare"."Invitam pe toti cetatenii Romaniei sa se alature acestei rezolutii, in calitatea lor de purtatori ai unor sperante si aspiratii de insanatosire morala a tarii si de mentinere a ei pe coordonatele Europei civilizate", se incheie "Rezolutia magistratilor romani pentru apararea statului de drept".