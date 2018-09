CSM, in razboi cu ministrul Justitiei. Sapte membri cer Avocatului Poporului sa intervina

Ziare.

Daca aceasta neconstitutionalitate nu va fi constatata cat mai repede dupa intrarea in vigoare a ordonantei, consecinta va fi compromiterea anchetelor disciplinare si a celorlalte verificari si controale de competenta IJ, spun semnatarii.Judecatorii Andrei Balan, Andreea Chis si Bogdan Mateescu, precum si procurorii Cristian Ban, Florin Deac, Nicolae Solomon si Tatiana Toader, sustin ca ordonanta prezinta mai multe vicii grave de neconstitutionalitate.1., deoarece ordonanta a fost emisa dupa ce mandatele celor doi inspectori sefi expirasera.2.deoarece atributia numirii conducerii Inspeciei Judiciare revine CSM, ca garant al independentei Justitiei, iar ordonanta nici macar nu explica in expunerea de motive de ce aceasta atributie a fost preluata de puterea executiva prin Guvern.3.prevazuta de art 115 al 4 din Constitutie, deoarece vacanta de la conducerea IJ putea fi rezolvata de CSM fara a fi necesara interventia Guvernului.4., desi exista aceasta obligatie constitutionala. Avizul a fost cerut pe 29 august si, potrivit legii, Consiliul avea la dispozitie 30 de zile pentru a-l emite, termen in care CSM nu poate fi acuzat ca ar fi comis un abuz de drept.5., deoarece reglementeaza situatii individuale raportate la doar doua persoane identificabile.care interzice reglementarea prin OUG in domeniul legilor constitutionale si afectarea regimului institutiilor fundamentale ale statului, iar Inspectia Judiciara este o structura cu personalitate juridica in cadrul CSM care este o institutie fundamentala a statului cu reglementare constitutionala.Mandatele lui Lucian Netejoru si Gheorghe Stan, inspector-sef, respectiv inspector-sef adjunct al IJ, au expirat pe 1 septembrie si au fost prelungite automat printr-o orodonanta de urgenta adoptata de Guvern pe 5 septembrie.CSM urma sa delege o noua conducere a IJ din randul inspectorilor in functie. Inainte de adoptarea ordonantei, Liviu Dragnea l-a criticat pe Tudorel Toader pentru ca nu a prelungit mandatul conducerii Inspectiei Judiciare.Lucian Netejoru este un personaj extrem de controversat, acuzat de fals in declaratii pentu ca nu si-a trecut in declaratia de interese apartenenta la masonerie, insa nu a putut fi judecat pentru ca fapta s-a prescris.In mandatul sau, Inspectia Judiciara a fost implicata in mai multe scandaluri si au fost inspectori care au acuzat presiuni din partea conducerii, asa cum s-a intamplat in cazul controlului la DNA. Surse judiciare spun ca numai jumatate dintre actiunile disciplinare initiate de IJ impotriva magistratilor au castig de cauza in fata CSM si a instantei de judecata.