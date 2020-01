CSM la mana avocatului "P***ma-sii/Cacat"

Ziare.

com

Pe 20 ianuarie, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene vor fi puse in discutie primele 3 dosare care au fost trimise din Romania privind modificarile legislative facute de coalitia PSD-ALDE in cazul Legilor Justitiei. Este vorba, mai precis, despre controversata Sectie speciala pentru pentru investigarea magistratilor (SS), despre care CJUE este chemata sa raspunda daca este conforma Tratatului UE.Deja faptul ca aceasta dezbatere are loc este un semn informal ca CJUE ia cauza foarte in serios si sansele unui raspuns defavorabil SS sunt foarte mari.Vor vobi in fata Curtii agentul Romaniei la CJUE, cu o pozitie care conform ministrului Justitei a fost fundamental modificata fata de epoca Dancila, deci probabil una anti SS, procurorul general adjunct Horatiu Radu, reprezentantii asociatiilor de magistrati AFJR si AMASP si reprezentantul CSM.Cu numai o saptamana inainte de dezbatere s-a aflat si cine va reprezenta CSM: avocatul Radu Chirita, adica un personaj cu prestatii publice cu totul si cu totul iesite din comun, impanate cu obscenitati in directia institutiilor europene.Nu am nicio problema cu faptul ca dl Chirita este un adversar al DNA, al dnei Kovesi, al anticoruptiei. Pana la urma, acestea sunt opinii la care are dreptul. Asa cum tine de meseria domniei sale sa apere infractori, ca orice avocat. Ceea ce mi se pare inacceptabil este felul in care dl Chirita considera cu cale sa se exprime in spatiul public. Citatul de mai jos este de pe blogul domniei sale:"P***ma-sii?" "Cacat?" La adresa unor reprezentanti ai unor institutii europene. A alege acest om, cu un asemenea limbaj, pentru a reprezenta organismul reprezentativ la nivel constitutional al magistratilor din Romania este o sfidare la adresa partenerilor europeni, la adresa CJUE si la adresa magistratilor romani indiferent de optiunea lor. Oare dna Girbovan este de acord sa o reprezinte avocatul "P***ma-sii/Cacat"?Dar cum a ajuns dl Chirita sa reprezinte CSM la CJUE?Am solicitat CSM, in baza Legii 544 a accesului la informatiile de interes public, urmatoarele informatii:1. Cine si pe ce criterii a luat decizia ca dl avocat Radu Chirita, cunoscut pentru formulari inclusiv obscene in spatiul public la adresa organismelor europene, sa reprezinte CSM in dezbaterea de la CJUE din data de 20 ianuarie?2. Care este suma pe ca o va incasa dl avocat Chirita pentru aceasta prestatie avocatiala? Si daca este vorba despre un mandat remunerat, a fost folosita o procedura de achizitii publice?3. Care este mandatul de reprezentare dat de CSM dlui Chirita? Ce este dl avocat imputernicit sa prezinte ca pozitie oficiala a CSM in cadrul dezbaterii de la CJUE? Si cum a fost stabilit acest mandat?Cu reala disponibilitate, purtatorul de cuvant al CSM mi-a raspuns dupa o ora la una dintre intrebari, urmand ca restul sa fie comunicate cat de repede posibil, dupa ce, spune domnia sa, va avea acces la documente.Voi publica si restul cand imi va fi comunicat, insa cele deja confirmate mi se par de o imensa gravitate:Este adevarat ca dna Savonea a transmis la CJUE o pozitie de sustinere a SS, elaborata de Directia legislatie, documentare, contencios, tot nediscutata cu restul plenului, pe care a semnat-o singura.Daca CSM nu mi-a putut raspunde inca cum a fost luata decizia, judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, mi-a spus ca nu a existat nicio consultare oficiala cu privire la angajarea de catre CSM a dlui Chirita, cu atat mai putin a vreunui mandat anume dat acestuia."Am aflat saptamana aceasta din presa", spune dl Mateescu, ceea ce inseamna ca nu a existat nici macar o consultare informala pe aceasta tema. Tot din presa a aflat si dl Ban, din sectia de procurori.Este cu atat mai straniu cu cat, spune dl Mateescu, in CSM exista trei curente de opinie pe tema SIIJ: desfiintare, modificare, mentinere. Pe cine va reprezenta in numele intregului CSM la CJUE dl avocat "p*** ma-sii/cacat"? Probabil pe dna Savonea, pe persoana fizica, asa cum a semnat si documentul catre CJUE. Si de ce nu este reprezentat CSM de cineva din directia care a intocmit documentul? Sigur ar fi avut exprimari mai elegante, macar.Daca este sau nu un contract remunerat nu am nicio confirmare oficiala. Conform informatiilor mele, este platit cu cateva mii de euro, bani publici, ceea ce ridica mari semne de intrebare in privinta selectarii, daca a existat o procedura de achizitii publice.Cine a luat decizia? Pana la raspunsul oficial al CSM, raspunsul l-am primit clar si fara echivoc de la judecatorul Bogdan Mateescu: a decis Lia Savonea, cat inca era presedinte CSM.A fost inca una dintre situatiile in care dna Savonea a luat CSM pe persoana fizica, insa in general o facea in comunicate publice de infierare a MCV si partenerilor europeni, nu pentru decizii de reprezentare a CSM in plan international.