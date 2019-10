CSM, un butoi cu pulbere: De ce sta si se uita presedintele Klaus Iohannis, obligat de Constitutie sa fie mediator?

"Veti avea atata independenta cat veti sti sa v-o pastrati"

Judecatorul Cristi Danilet: E inadmisibil ce se intampla, este o jignire la adresa intregului corp de magistrati

La sedintele de partid se discuta politica partidului, la sedintele de Guvern se discuta politica statului, iar despre cariera magistratilor se discuta exclusiv la CSM

Augustin Zegrean: Este rolul presedintelui de a media, Constitutia il obliga sa faca asta

O spun la unison fostul presedinte alsi, fost membru al CSM.Indemnul adresat presedintelui Iohannis de a-si prelua rolul de mediator vine dupa o lunga serie de scandaluri care au tulburat activitatea CSM, dar si dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care premierul Viorica Dancila le spune colegilor de partid ca miza motiunii de cenzura ar fi dosarele grele, Sectia Speciala si numirea procurorilor, declaratii care au facut Opozitia sa acuze ca PSD a intors Justitia romana inapoi in timp, la epoca Rodica Stanoiu - Adrian Nastase.Mai mult, lupta pentru o justitie independenta si europeana se da in ultima vreme chiar in interiorul CSM, intre"Presedintele Romaniei are un rol colosal. E timpul sa treaca de la discursul la TV mai departe: sa prezideze lucrarile CSM, care de jumatate de an nu mai functioneaza", a declarat pentru Ziare.com judecatorulIntr-adevar, multi au uitat poate mesajele puternice transmise magistratilor dela care participa, conform atributiilor conferite de Constitutie.", declara fostul presedinte Traian Basescu la sedinta CSM din ianuarie 2006 , cu un an inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.Chiar si", declara presedintele Klaus Iohannis in decembrie 2018, la sedinta CSM De atunci insa, sistemul si magistratii s-au confruntat cu probleme tot mai multe si mai diverse, iar judecatorii si procurorii exasperati au iesit la proteste de strada si chiar au cerut ajutorul institutiilor internationale, insa presedintele Iohannis nu si-a mai oferit sprijinul despre care vorbea anterior.Intrebat decine poate aplana conflictele din CSM si readuce Justitia pe fagasul normal, judecatorul Cristi Danilet l-a indicat pe presedintele Romaniei."Constatam, in 2019, ca exista o situatie asemanatoare cu cea din 2004 , pe care o provoaca acelasi partid si un guvern asemanator - VedemSi eu am tras deja semnalul de alarma, in urma cu o luna, cand un magistrat era propus drept ministru al Justitiei intr-o sedinta de partid (Dana Garbovan, n.red.).. Din contra, in urma cu o luna, CSM il sustinea pe respectivul magistrat sa ajunga ministru, impotriva prevederilor constitutionale.Acum, acelasi lucru: De mai bine de 24 de ore avem aceste inregistrari, cu premierul care discuta despre dosare si despre magistrati, iar. Este inadmisibil.De aceea eu cred caEu, ca judecator, de peste doi ani atrag atentia ca in Romania se intampla ceva: Politicul vrea sa controleze justitia. Acum avem dovada, ce mai asteptam?", a intrebat retoric judecatorul.Intrebat de ce spune ca revenim la sumbra epoca Stanoiu, Cristi Danilet a enumerat cateva aspecte, pe langa schimbarile legislative arhicunoscute."Deja un ministru al Justitiei are capacitatea de a numi si de a revoca procurorii sefi din Romania cand vrea el. Ca sa ne intelegem: Cand vrea el! EsteApoi, vedeti si dvs ca dosarele cu miza mare in Romania sunt in stand-by,, ce mai asteptam? Suntem intr-o criza judiciara, iar CSM-ul nu mai functioneaza.De 6 luni, din cauza unor orgolii personale, a unor batalii subterane, CSM este blocat. Presedintele statului este singurul care poate sa faca ceva. Presedintele poate pune mana pe telefon si intreba cand e urmatoarea sedinta. ''", a exemplificat judecatorul Danilet.Si totusi, nu ar risca presedintele Iohannis sa fie acuzat de imixtiune in justitie?"Presedintele nu ia decizii, deciziile le va lua tot CSM. Dar presedintele poate sa fie un factor important. Constitutia ii da voie. Constitutia spune ca 'Presedintele Romaniei prezideaza lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii la care participa' . Atentie!Iarconsidera necesar la un moment dat: poate sa fie, care stagneaza, poate sa fie(si ma refer aici la cazul Caracal si la celelalte cazuri cunoscute, care au legatura cu siguranta populatiei, cu traficul de persoane, care este extins in Romania etc). Unde sa se discute, daca nu in CSM, aceste lucruri? In sedintele de partid?!Apoi,. Daca nu in CSM se poate discuta acest lucru, atunci unde se poate discuta, la partid?! Sub nicio forma.In momentul de fata, Romania este intoarsa in epoca Stanoiu, clar. Este inadmisibil. Dupa atatia ani de reforma, din cauza unor antireforme promovate de Tudorel Toader si de restul guvernului, ne-am intors in 2004. E inadmisibil asa ceva, este o jignire la adresa intregului corp de magistrati. Am pus bazele acestei reforme, am facut sistemul sa mearga eficient, iar de doi ani stagnam. Unde sa discutam, cand sa discutam lucrurile astea? La televizor?Si, in frunte cu Lia Savonea, sa plece din fruntea sistemului care se ocupa de cariera magistratilor.. Sau sustin politicile antijustitie la televiziunile partidelor.. Este presedintele statului, care isi indeplineste rolul constitutional de a prezida lucrarile CSM, CSM care este singurul organism care trebuie sa garanteze indepenenta justitiei", a declarat Cristi Danilet.Cat despre sesizarile facute la Curtea Constitutionala de cele doua tabere din CSM, judecatorul nu le da mari sanse."Si CCR ce sa spuna: 'Nu mai discutati la partide despre asa ceva!'?!. Nu, aici e vorba despresi de intelegere a rolului politicienilor in viata cetatenii.Nu este treaba nimanui sa discute despre magistrati si despre dosare la sedintele de partid.. Tot ce se discuta in rest reprezinta imixtiuni, tendinte de control al sistemului, sunt mismasuri, sunt aranjamente. Iar eu, ca magistrat, nu pot sa accept asa ceva", a conchis judecatorul Cristi Danilet.De aceeasi parere este si Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale, pe care l-am intrebat de ce scrie in Constitutie ca presedintele Romaniei prezideaza sedintele CSM la care participa si daca actualul sef al statului ar putea aplana conflictul din consiliu."Da, ca sa medieze intre ei, sigur ca da. Acesta este rolul lui acolo. Si e normal sa fie asa, cata vreme presedintele ii numeste pe toti. Toti judecatorii si procurorii sunt numiti de presedintele Romaniei. Si tot ei ii elibereaza din functie. Ideea este ca presedintele nu se duce la sedintele CSM ca sa asiste. Daca e acolo, prezideaza, nu doar asista la sedinta. Insa nu are drept de vot.Nu este o imixtiune a politicului in justitie, pentru ca presedintele Romaniei nu face politica. In momentul in care este ales presedinte, el isi da demisia din partid.. Scrie in Constitutie.Iar. Nu sa se ajunga la Curtea Constitutionala, ca se vor face de ras. Este rolul presedintelui sa medieze si Constitutia chiar il obliga sa faca asta", ne-a explicat Augustin Zegrean.