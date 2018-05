CSM sustine ca nu a propus niciun prag pentru abuzul in serviciu

Ziare.

"Consiliul nu a propus instituirea unui prag valoric in cazul vreunei infractiuni, cu atat mai putin in cazul infractiunii de abuz in serviciu savarsita de functionarii publici sau in cazul infractiunilor de coruptie. Consiliul a inaintat Comisiei speciale (...) pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei un punct de vedere asupra solicitarii Ministerului Finantelor Publice de modificare a Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscala. In acest cadru s-a urmarit", se arata in comunicat Conform aceleiasi surse, CSM a propus, in contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificarilor Codului penal, o abordare integrata a infractiunilor economice, printr-o noua varianta de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementeaza exclusiv infractiuni savarsite in mediul privat."Subliniem, asadar, ca varianta de nepedepsire sau de atenuare a pedepsei, propusa de Consiliu,", se mai mentioneaza in comunicat.Reactia vine dupa ce Florin Iordache a anuntat ca CSM a venit cu un amendament , marti, in Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, prin care art. 308 referitor la infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane se completeaza cu patru noi alineate care prevad:" (3) In cazul infractiunilor prevazute de art. 295 (delapidarea) (...) impacarea partilor inlatura raspunderea penala; (4) Infractiunile prevazute la art. 295, 297-300 (abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuziva a functiei in scop sexual si uzurparea functiei) si 304 (divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice) (...), daca au produs un prejudiciu material, nu se pedepsesc atunci cand valoarea prejudiciului este de cel mult 50.000 de euro, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul il acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecata. (5) Daca infractiunile prevazute la alin. 4 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzat, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute (...) se reduc la jumatate; (6) Dispozitiile alin. 4 si 5 se aplica tuturor peroanelor care au comis impreuna una dintre faptele de la alin. 4, indiferent daca plata a fost efectuata doar de una sau o parte dintre persoane".Deputatul USR Stelian Ion, vicepresedinte al Comisiei parlamentare speciale, s-a declarat "ingrijorat de coordonarea dintre PSD si CSM" , referindu-se la modificarea articolului 308 din Codul penal.